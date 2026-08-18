Глава Минэнерго признал проблему с очередями на АЗС в России

© KM.RU, Илья Шабардин

На автозаправочных станциях (АЗС) в России действительно есть очереди, согласился глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, ведомство занято решением этой проблемы, пишет «Коммерсант».

«Дизель есть везде, на всех заправках...Есть бензин на заправках, правда, там очереди... Но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать»,— сказал Цивилев в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

Дефицит топлива на заправках в России возник в конце мая. Вначале очереди за бензином образовались на юге страны, в частности, в Крыму и Краснодарском крае. В российских регионах последовательно начали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки: сокращали допустимый к покупке литраж или продавали по системе «чет-нечет» (в зависимости от даты и первой цифры номера авто).

Также в стране разрешили выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» и приостановили экспорт дизеля. Вице-премьер Александр Новак называл одной из основных причин кризиса атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2026, 18:52
    Гость: Может пора

    поставить вопрос о национализации нефтянки? Избавиться от паразитов засевших на трубу? Иначе население навсегда оставят в зависимости от иудушек.

  2. 18.08.2026, 18:48
    Гость: В.С. Черномырдин

    И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу…

  3. 18.08.2026, 18:30
    Гость: Водила

    Быстро восстановить атакованные НПЗ нет возможности, так как на них во время предыдущих модернизацией установили западное оборудование. Которое сейчас заказать нет возможности из-за санкций.

Все комментарии (4)
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