Volkswagen согласовал масштабную реструктуризацию концерна

08:59 4.09.2026

Автоконцерн Volkswagen достиг соглашения по масштабному плану реструктуризации, который наблюдательный совет компании должен утвердить 4 сентября. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники. По данным издания, совет поддержит около 95% предложений правления.

В Volkswagen считают положение компании «критическим», а предстоящие преобразования называют «последним шансом» для концерна. Без реструктуризации компания, как отмечает Bild, рискует оставаться убыточной еще несколько лет.

План предусматривает сокращение до 60 тыс. рабочих мест, а также уменьшение расходов на инвестиции и исследования примерно на €50 млрд. К 2030 году Volkswagen рассчитывает продавать около 9 млн автомобилей в год. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял почти 11 млн машин.

Концерн также намерен сократить избыточные производственные мощности в Европе более чем на 500 тыс. автомобилей. Число выпускаемых моделей может уменьшиться вдвое, а сложность производственных процессов — на 75%.

Кроме того, Volkswagen рассматривает продажу отдельных дочерних компаний. Еще одним пунктом плана может стать отказ от бренда Seat к концу 2029 года. Саму Volkswagen AG при этом могут преобразовать в холдинговую структуру.

Реструктуризация проходит на фоне серьезных проблем немецкого автопрома. Ранее Financial Times сообщала о масштабных сокращениях в отрасли из-за усиления китайских производителей на европейском рынке. По данным источников газеты, Volkswagen рассматривал возможность сокращения до 100 тыс. рабочих мест к 2030 году. Manager Magazin также писал о планах остановить производство на четырех немецких предприятиях концерна.

Сокращения готовят и другие немецкие автопроизводители. Mercedes-Benz отменяет летние премии и предлагает сотрудникам добровольно расторгать трудовые договоры. По данным FT, такой возможностью уже воспользовались более 5 тыс. человек. BMW, в свою очередь, готовит сокращение до 10 тыс. сотрудников и снизила прогноз прибыли на фоне спада на китайском рынке и последствий войны в Иране.

Конкуренция с китайскими компаниями уже отражается на позициях европейских брендов. В мае Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis и Renault сократили свою совокупную долю европейского рынка, несмотря на рост продаж новых автомобилей на 4%. При этом доля BYD, Chery и других китайских производителей впервые превысила 10%.

В начале августа основной акционер Volkswagen — холдинг Porsche SE — призвал концерн активнее сокращать расходы. В первом полугодии Volkswagen получил убыток в €2,22 млрд. Porsche SE также предложила рассмотреть «все варианты» для восстановления конкурентоспособности компании и поддержала планы по сокращению десятков тысяч рабочих мест.