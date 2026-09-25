АвтоВАЗ начал серийное производство нового кроссовера Lada Azimut

16:06 25.09.2026

АвтоВАЗ начал серийное производство своего флагманского кроссовера Lada Azimut, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе компании, для модели создали около 1 тыс. оригинальных деталей и узлов, включая кузовные панели, элементы двигателя и шасси, светотехнику и детали интерьера.

Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Двигатель 1,6 л работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,8 л - с бесступенчатым вариатором. В перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

Как уточнили в АвтоВАЗе, конструкция кроссовера включает некоторые опции и системы, которые применяются впервые в модельном ряду Lada. Среди них - обогрев передних боковых стекол в дополнение к обогреву зеркал, электрорегулировка водительского кресла, панорамная крыша с люком, камера кругового обзора, боковые шторки безопасности, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод двери багажника и электрический стояночный тормоз.

Цена на новинку не раскрывается, но по заявлению АвтоВАЗа, Lada Azimut «станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте». Продажи, как ранее анонсировал президент компании Максим Соколов, начнутся в четвертом квартале 2026 года. По оценке главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в базовой комплектации новинка, вероятно, будет стоить около 2-2,1 млн руб., пишет «Коммерсант».

Как отмечал Максим Соколов, план по производству модели на 2027 год — не менее 20 тыс. штук.