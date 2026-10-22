Бензин на АЗС в России может подорожать из-за затрат на импорт топлива

21:28 22.10.2026

Нефтекомпании могут дополнительно повысить цены на бензин и дизтопливо на АЗС для компенсации убытков, связанных с поставкой импортных нефтепродуктов. Соответствующее предложение Минэнерго изложено в обращении к премьеру Михаилу Мишустину, сообщает “Коммерсант”.

В обращении говорится, что продажа импортного бензина и дизтоплива по текущим ценам на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приносит убыток в 13–18 руб. на литр даже с учетом импортного демпфера. В частности, субсидии недостаточно из-за премии на ввозимое топливо к мировым ценам в связи с санкциями, а также затрат на доставку топлива по России.

Для стимулирования зарубежных поставок топлива Минэнерго предлагает два варианта. Первый — включение в формулу импортного демпфера стоимости железнодорожной доставки топлива из Северо-Западного федерального округа в центральную часть РФ — около 4–5 тыс. руб. за тонну. В таком случае дополнительные выплаты из бюджета могут составить до 2 млрд руб. в месяц. При этом нефтекомпании, которые завезли импортное топливо, могут повысить розничные цены на весь объем бензина и дизтоплива на 1,6 руб. за литр. По оценке Минэнерго, при этом сценарии к концу года цены на АЗС ВИНК на бензин вырастут на 10,2%, или на 6,6 руб., на летнее дизтопливо — на 10%, или на 7,7 руб. на литр.

Второй вариант — повышение цен на 2,1 руб. за литр без изменения формулы механизма, в связи с чем стоимость бензина на АЗС ВИНК по итогам года может увеличиться на 11%, или на 7,1 руб., летнего дизтоплива — на 10,7%, или на 8,2 руб. на литр. В таком случае разница в ценах бензина и летнего дизтоплива на АЗС ВИНК и у независимых операторов сократится до 8–18 руб. на литр против текущих 13–18 руб. на литр в зависимости от региона. Нефтекомпании таким образом смогут сформировать источник для компенсации издержек, связанных с импортом топлива в 2026 году в условиях атак на НПЗ.

В Минфине и правительстве, следует из обращения, поддерживают второй вариант.