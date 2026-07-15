Кто ответит за поломку авто из-за «Евро 3» — АЗС, НПЗ или кто повыше?

Водитель может подать иск к АЗС о возмещении ущерба или ремонта, если будет доказано, что поломка произошла именно по причине заправки некачественным топливом, а те — нефтяникам, но это в теории. На практике будет: «сами виноваты, время такое»

Автолюбителям следует сохранять кассовые чеки с АЗС. Они могут понадобиться для судебного разбирательства, если автотранспортное средство выйдет из строя по причине заправки некачественным топливом. Об этом напомнила россиянам эксперт по международному автомобильному рынку Александра Пригарнева.

Низкокачественные бензин и дизель, конечно, далеко не всегда приводят к серьезной поломке сразу после заправки, оговорилась она. Однако первые признаки проблемы водители обычно замечают достаточно быстро — потеря мощности, нестабильная работа и затрудненный запуск двигателя, рывки при разгоне, повышенный расход топлива. Также на современных автомобилях может загореться индикатор Check Engine.

«Главная опасность заключается в том, что последствия могут проявиться не сразу. Низкое октановое число, наличие воды, механических примесей или посторонних добавок способны привести к ускоренному износу топливного насоса, форсунок, свечей зажигания и каталитического нейтрализатора. А их замена уже может обойтись владельцу в десятки и даже сотни тысяч рублей. Особенно чувствительны к качеству бензина современные турбированные двигатели с непосредственным впрыском топлива», — предупредила Пригарнева, посоветовав при возникновении подобных симптомов по возможности прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику.

На фоне разговоров о том, что правительство РФ едва ли не со дня на день готовится разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива уже и экологического класса «Евро-2», чтобы насытить внутренний рынок, это напоминание выглядит весьма актуальным.

Автоэксперты и аналитики топливного рынка, правда, успокаивают автолюбителей. Они, в частности, уверяют, что в розничную продажу такое топливо попасть не должно. Скорее всего, оно может быть централизованно направлено другим потребителям вроде крупных автопарков, войсковых соединений или агропромышленных комплексов.

Однако параллельно эти же экспертные сообщества рассуждают, как топливо пониженного экологического класса пагубно влияет на изначально заточенные под топливо классом не ниже «Евро 5» современные легковые автомобили, выводя из строя их высокотехнологичные системы, ремонт которых обходится очень дорого.

На фоне таких умозаключений автовладельцы вместо успокоения начинают испытывать повышенную тревогу. Действительно, зачем же предупреждать о вреде топлива «Евро 3» для современных турбированных частных легковых авто, если риск попадания такого бензина или дизеля на розничные АЗС, по идее, нулевой? Но раз предупреждают, значит, он не такой уж и нулевой, тем более что список НПЗ, получивших разрешение на выпуск такого топлива не раскрывается?

Казалось бы, рекомендации Александры Пригарневой должны несколько снизить градус переживаний владельцев личных автомобилей, которым сейчас и без того не слишком позавидуешь. Они как будто дают понять водителям — в случае чего государство вас не оставит, и закон на вашей стороне.

Но так ли это на самом деле?

С одной стороны, автовладелец может подать иск к АЗС о возмещении ущерба или ремонта, если будет доказано, что поломка произошла именно по причине заправки некачественным топливом. Это вполне рабочая, хоть и довольно трудоемкая и хлопотная процедура. Только вот АЗС может резонно возразить — а ко мне как к продавцу какие претензии, если НПЗ какой бензин поставил, такой и продаем, другого все равно нет?

И кому тогда в конечном итоге предъявлять? НПЗ, нефтеперерабатывающей компании? Правительству? ВСУ?

Юристы, с которыми пообщалась «СП», все как один отказались комментировать этот вопрос непосредственно под своим именем. Тема, дескать, слишком болезненная для текущего времени, с какой стороны на нее не посмотри. Именем рисковать неохота, неровён час — вежливые люди в штатском строго спросят за каждое слово.

Однако на условиях анонимности они оказались более словоохотливы.

Во-первых, отметили они, суды в случае поступления исков автолюбителей к АЗС о возмещении вреда из-за некачественного топлива вполне могут встать на сторону автозаправщиков. Мол, водитель, зная о текущих сложностях топливного рынка, вполне мог воспользоваться дополнительными присадками, защищающими двигатель авто.

При этом тот факт, что использование присадок само по себе в принципе сразу ставит крест на гарантийном обслуживании, может быть судом проигнорирован. В результате поиски ответственного рискуют превратиться в очень долгоиграющий процесс с непредсказуемым результатом.

Наконец, в случае сомнений в качестве приобретаемого топлива покупатель перед оплатой всегда может запросить у АЗС паспорт качества на партию топлива. В этом документе должны указываться реальные показатели товара (например, содержание серы), и это поможет понять, действительно ли топливо вышло за допустимые рамки.

Во-вторых, обратили они внимание, призвать к ответу за сломавшуюся из-за некачественного топлива машину непосредственно НПЗ, не говоря уже о правительстве, законодательство не позволяет.

«Требовать компенсацию нужно можно только непосредственно с продавца топлива. Даже если государство временно разрешило НПЗ выпускать топливо с более мягкими характеристиками (например, формально класс „Евро-5“, но по содержанию серы как „Евро-3“), это не снимает ответственности с того, кто непосредственно продал вам это топливо. Когда вы покупаете бензин или дизель на АЗС, между вами и станцией возникает договор купли-продажи. По закону продавец гарантирует качество товара и несёт ответственность за вред, который этот товар причинил имуществу покупателя», — таков был их собирательный коллективный вердикт.

В теории, оговорились они, предъявить претензии НПЗ за поставку некачественного топлива, которое приводит к выходу автомобилей из строя, может сама АЗС. Однако на практике всё упирается в доказательства и условия договора.

Суть в том, что между НПЗ (как поставщиком) и компанией, которой принадлежит АЗС (как покупателем), обычно заключается договор поставки. В нём стороны заранее прописывают, кто за что отвечает.

Если в договоре прямо сказано, что поставщик гарантирует соответствие топлива определённым стандартам (например, требованиям технического регламента), а АЗС приняла партию, которая этим стандартам не соответствует (даже если формально завод действовал в рамках временного разрешения), то у АЗС есть основание требовать возмещения убытков. Например, АЗС могла понести расходы: пришлось срочно менять фильтры в резервуарах, утилизировать партию, нести простои или компенсировать претензии своих клиентов. Но есть важные нюансы, которые часто становятся камнем преткновения.

Например, большое значение имеет момент перехода рисков. В договоре может быть прописано, что риски случайной порчи или ухудшения качества переходят к покупателю в момент передачи товара. Если это так, то после слива топлива в резервуар АЗС ответственность за дальнейшее хранение и возможные скрытые дефекты — уже непосредственно на автозаправочной станции.

Ключевая сложность — доказать прямую причинно-следственную связь: что именно эта партия от НПЗ, а не что-то ещё (смешение на АЗС, нарушение условий хранения, старая неисправность в топливной системе машины) привело к поломке. Понадобятся экспертизы: химико-аналитическая (чтобы подтвердить несоответствие топлива нормам) и автотехническая (чтобы связать конкретные примеси с конкретной поломкой).

Также немалое значение имеют действия при приемке топлива. Если АЗС в этот момент не провела должный контроль (не сделала приемо-сдаточный анализ, не проверила паспорт качества от поставщика), суд может счесть, что компания сама проявила небрежность, и это станет аргументом в пользу НПЗ.

Кроме того, в договоре могут быть пункты, освобождающие поставщика от ответственности при определённых форс-мажорных обстоятельствах. И дельнейший успех попытки призвать к ответу НПЗ зависит уже от конкретного их содержания.