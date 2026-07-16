Как сдают аккумулятор: выгодные варианты при сдаче старой АКБ

15:14 16.07.2026

Советы и рекомендации по экономной покупке нового аккумулятора и выгодной сдаче старой АКБ далее в нашей статье.

Каждому автовладельцу рано или поздно приходится менять аккумуляторную батарею. И в этот момент встаёт вопрос: куда деть старую АКБ и как при этом не переплатить за новую? Цены на качественные батареи растут, а бюджетная экономия становится важнее, чем когда‑либо. Однако мало кто знает, что замена аккумулятора может обойтись значительно дешевле, если воспользоваться простым и законным способом — сдать старый аккумулятор в рамках программы trade‑in при покупке нового.

Как работает экономия через trade‑in

Современные магазины и интернет-площадки предлагают удобный сервис: вы привозите отработавшую батарею, а взамен получаете ощутимую скидку на новый источник питания. Размер выгоды зависит от ёмкости и веса сдаваемой АКБ — чем мощнее аккумулятор, тем больше сумма, которую вы сэкономите. Например, за стандартную батарею 55 Ач можно получить скидку до 700–800 рублей, за модель 75 Ач — уже более 1000 рублей, а за тяжёлые грузовые экземпляры — до 2000–3000 рублей.

Такой подход выгоднее, чем самостоятельная сдача в пункты приёма металлолома: во‑первых, вы не тратите время на поиски отдельного пункта и поездку в другой конец города, во‑вторых, магазины часто дают фиксированную премию сверх рыночной цены за свинец, чтобы стимулировать клиентов. К тому же, вы получаете скидку мгновенно — она применяется к чеку прямо на кассе.

Четыре причины сдать аккумулятор при покупке нового

1 - Реальная финансовая выгода

Скидка по trade‑in покрывает от 10 до 20% стоимости новой АКБ в зависимости от её класса и состояния старой батареи. Это позволяет выбрать модель более высокого качества (с большей пусковой мощностью или увеличенным сроком службы) без удара по бюджету.

2 - Удобство и экономия времени

Вам не нужно искать специализированные приёмные пункты, согласовывать часы работы и везти тяжёлую батарею отдельно. Всё происходит в одном месте: вы приезжаете в магазин или оформляете заказ в интернет-магазине, одновременно передаёте старую АКБ и получаете новый аккумулятор с установкой (если требуется). Многие продавцы даже принимают батареи с остатками электролита без дополнительных хлопот.

3 - Экологическая ответственность

Свинцово-кислотные аккумуляторы относятся к отходам II класса опасности. Неправильная утилизация наносит серьёзный вред почве и воде. Магазины, работающие по программе trade‑in, передают старые батареи лицензированным переработчикам, которые извлекают до 95% свинца и пластика для повторного использования. Таким образом, вы не только экономите, но и заботитесь об экологии региона.

4 - Доступность для жителей различных регионов

В области работает множество торговых точек и интернет-площадок, принимающих старые аккумуляторы с предоставлением скидки. Не нужно ждать специальных акций — услуга доступна ежедневно. Вы можете заранее уточнить условия по телефону или на сайте продавца, чтобы приехать подготовленным и сразу оформить обмен.

Как максимально выгодно провести обмен

Чтобы получить максимум от программы trade‑in, следуйте простым рекомендациям:

Сохраняйте клеммы и крепления — целые выводы и отсутствие сильных повреждений корпуса гарантируют полную стоимость приёмки.

Не сливайте электролит самостоятельно — это не требуется, а при самостоятельном сливе некоторые магазины могут снизить цену.

Заранее взвесьте АКБ (например, на напольных весах), чтобы примерно оценить будущую скидку — это поможет сравнить предложения разных продавцов.

Обратите внимание на онлайн‑магазины — многие из них предлагают выездную приёмку старого аккумулятора прямо у вашего дома, что идеально для занятых автомобилистов.

Если вы планируете покупку нового аккумулятора, не упускайте возможность сэкономить — просто сдать старый аккумулятор и получить скидку намного проще, чем кажется.