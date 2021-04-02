Подорожание КАСКО 2026: как менялись цифры и что будет с ценами

20:31 22.10.2026

Пять причин роста цен на КАСКО - от запчастей до мошенничества. Прогноз на конец 2026 года и кому полис ещё имеет смысл оформлять.

Полное КАСКО на популярный кроссовер в 2026 году стоит 50 000–80 000 ₽, а для автомобилей дороже 3 млн ₽ цена полиса нередко превышает 100 000 ₽. При этом средняя премия по рынку, по данным Банка России, заметно ниже — 21,1 тыс. ₽ за 2024 год. Парадокс объясняется просто: всё больше водителей отказываются от полного покрытия в пользу дешёвых усечённых программ, потому что полное КАСКО дорожает быстрее инфляции — а в отдельных сегментах, например на автомобилях старше 7 лет, рост за год достигает 30%. Разбираемся, какие факторы разгоняют цену и стоит ли ждать снижения.

Хроника подорожания: как менялись цифры

Динамика рынка показательна. По данным ЦБ, объём собранных премий по КАСКО вырос с 270,6 млрд ₽ в 2023 году (+21,4%) до 323,2 млрд ₽ в 2024-м (+19,4%). Но средняя премия по договорам с физлицами в 2024 году составила всего 21,1 тыс. ₽ — низкий уровень, который сам регулятор объясняет переходом клиентов на недорогие программы с ограниченным набором рисков и франшизой. Полное же КАСКО дорожало куда заметнее: по данным маркетплейса Банки.ру, средняя стоимость такого полиса в первом полугодии 2024 года достигла 44,4 тыс. ₽ при средней страховой сумме 2,6 млн ₽. Прогнозы на 2026 год разнятся в зависимости от метрики: «Независимая газета» оценивает рост средней стоимости полиса в 11–12%, а АКРА прогнозирует увеличение объёма собранных премий по сегменту на 15%.

Параллельно росли выплаты — причём быстрее сборов. По данным ЦБ, средняя выплата по КАСКО в 2024 году составила 189,5 тыс. ₽, а общий объём выплат вырос на 27,7%, заметно опередив рост премий (19,4%). Когда выплаты растут быстрее сборов, у страховщика остаётся один способ сохранить рентабельность — повышать тарифы. Это не «жадность» — это нарастающее давление на маржу.

Пять причин, по которым КАСКО дорожает быстрее инфляции

Запчасти и стоимость ремонта. Параллельный импорт решил проблему доступности комплектующих, но не их цены. Логистические цепочки удлинились, наценка посредников выросла, а для китайских брендов, на которые приходится около половины рынка новых автомобилей, оригинальные запчасти едут из КНР 30–60 дней, и аналогов на рынке пока мало. Кроме того, ремонт многих современных автомобилей не предполагает восстановления деталей — только узловую замену: малейшее ДТП с повреждением радаров в бампере или LED-оптики выливается в чеки на сотни тысяч рублей. По данным «Независимой газеты», за два года средняя стоимость ремонта по договорам КАСКО выросла примерно на треть, причём до 82% этой суммы приходится именно на запчасти. Отдельные детали дорожали кратно: передний радар Audi A8 подорожал с 600 тыс. до 1,9 млн ₽. Всё это страховщик закладывает в цену полиса — ведь именно столько он заплатит за ремонт при страховом случае.

Рост стоимости самих автомобилей. По данным «Автостата», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2025 года — 3,29 млн ₽. За последние пять лет (с 2019 года, когда она составляла 1,57 млн ₽) цена удвоилась. КАСКО рассчитывается как процент от стоимости машины — поэтому даже при неизменном тарифе абсолютная цена полиса растёт пропорционально. Двойной удар: автомобиль подорожал, и процент вырос.

Мошенничество. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), за 10 месяцев 2025 года ущерб от страхового мошенничества достиг 3,5 млрд ₽. Сегмент КАСКО — лидер по динамике: ущерб от мошенничества в добровольном автостраховании за 2025 год вырос вдвое и составил 1,95 млрд ₽ (данные РСА, опубликованы «Известиями»). Инсценированные ДТП, завышение стоимости ремонта, повторное заявление ранее полученных повреждений — всё это ложится в тариф для добросовестных клиентов.

Судебная практика. Суды всё чаще встают на сторону страхователей в спорах о выплатах. Штрафы по закону о защите прав потребителей (50% от суммы иска) плюс компенсация морального ущерба — стандартная практика. Для страховщика проигранный суд обходится в 1,5–2 раза дороже исходной претензии. Компании реагируют предсказуемо: повышают тариф заранее, чтобы покрыть судебные риски.

Ключевая ставка ЦБ. После решения Совета директоров Банка России от 24 апреля 2026 года ставка составляет 14,5% — ниже, чем в начале года, но всё ещё на исторически высоком уровне. Страховщики размещают резервы с высокой доходностью, что теоретически должно компенсировать рост выплат. Однако стоимость перестрахования также растёт вместе со ставкой. Кроме того, высокая ставка разгоняет стоимость кредитов, а значит — и стоимость автомобилей, купленных в кредит (около 60% рынка новых машин). Влияние неоднозначное, но суммарно — в сторону удорожания.

Кому и когда КАСКО имеет смысл

При нынешних ценах решение об оформлении КАСКО — это уравнение, в котором стоимость полиса сравнивается с ценой потенциального ущерба. Для нового автомобиля в кредит ответ однозначный: КАСКО обязательно. Банк потребует полис, а потеря стоимости в первый год эксплуатации максимальна. Для автомобиля возрастом 3–5 лет без кредита имеет смысл считать: если стоимость полиса превышает 5% рыночной цены машины — соотношение невыгодное. Для автомобилей старше 7 лет полное КАСКО, как правило, экономически не оправдано, но усечённые программы (угон + тотал) сохраняют смысл — стоимость в 3–4 раза ниже полного покрытия. Для автомобилей дешевле 500 000 ₽ дешевле откладывать деньги на ремонт, чем платить за полис. Исключение — премиальные и часто угоняемые модели любого возраста: здесь риск потери слишком высок.

Универсального ответа нет — всё решает соотношение цены полиса и стоимости автомобиля, а оно индивидуально для каждой машины. Рассчитать стоимость КАСКО с учётом возраста, марки и региона можно через онлайн-калькулятор: разброс цен между страховыми компаниями на одну и ту же машину достигает 40%, поэтому считать стоит до того, как соглашаться на предложение дилера или банка.

Мнение рынка

«По нашим данным, за последний год полное КАСКО на автомобили старше 7 лет подорожало сильнее всех остальных сегментов — примерно на 30–35%. Дело не в возрасте машины, а в стоимости её ремонта: для снятых с производства моделей запчасти всё дефицитнее, а нормо-час в сервисе от года выпуска не зависит. В итоге цена полиса растёт быстрее, чем стоимость самого автомобиля, и соотношение полис / цена машины становится для владельца невыгодным. Поэтому всё больше клиентов переходят на усечённые программы — угон плюс тотал: они в 3–4 раза дешевле полного покрытия», — отмечают эксперты polis.online.

Прогноз: что будет с ценами до конца 2026 года

Два фактора работают на снижение. Первый — рост конкуренции среди китайских автопроизводителей. По мере локализации производства и расширения дилерских сетей запчасти для Haval, Chery и Geely становятся доступнее. По отдельным позициям (Geely) снижение уже составило около 10%. Второй — появление подписочных моделей КАСКО и «коробочных» продуктов с ограниченным покрытием, которые сбивают средний чек и делают рынок более конкурентным.

Факторы удорожания пока сильнее. Инфляция стоимости ремонта, рост средней цены автомобиля, нарастающие судебные расходы и удвоение мошенничества в сегменте КАСКО — всё это продолжит давить на тарифы. По прогнозу АКРА, объём собранных премий по КАСКО в 2026 году может достичь 390 млрд ₽ — на 15% больше уровня 2025 года. Часть этого роста обеспечит удорожание полисов, часть — увеличение числа застрахованных автомобилей. Для конечного клиента это означает, что полное КАСКО продолжит дорожать, хотя темп роста цен для отдельного полиса будет ниже, чем 15% прироста рынка в целом. Усечённые программы и КАСКО по подписке, напротив, будут расти быстрее рынка — именно сюда перетекают клиенты, для которых полное покрытие стало слишком дорогим.

Параллельно растёт и обязательное страхование. С декабря 2025 года ЦБ расширил тарифный коридор ОСАГО до 1 399–8 665 ₽ для легковых автомобилей физлиц, а к концу 2026 года камеры дорожного движения должны полноценно заработать на автоматическую фиксацию отсутствия полиса. Для автовладельца это означает рост совокупных расходов на страхование — и обязательное, и добровольное дорожают одновременно.

Рынок КАСКО переживает структурную перестройку. Полное покрытие остаётся продуктом для новых и дорогих автомобилей. Для остальных сегментов будущее — за гибкими программами с ограниченными рисками и управляемой стоимостью. Страховщики, которые первыми предложат понятный продукт по адекватной цене, получат рынок. Остальные будут повышать тарифы и терять клиентов.