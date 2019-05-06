Крупнейшая биржа Форекс начинает испытывать дефицит в новых игроках

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А всё потому, что многие начинающие трейдеры смело бросаются в рискованные игры на наличные деньги, путая биржевые операции с игрой в казино

Это приводит к тому, что более 80% новиков быстро теряют первые депозиты и навсегда забывают об этом виде заработка в интернете. Хотя на самом деле работа на бирже подчиняется своим законам, изучить которые нужно прежде, чем начинать заключать контракты на собственные денежные средства. Именно для этого крупные брокерские площадки предлагают новичкам различные обучающие курсы и информационные статьи, из которых можно почерпнуть немало полезных сведений.

Фото с сайта bladfin.site

Любой биржевой актив зависит от экономической ситуации в стране происхождения, знаковых политических новостей, отчётов центральных банков и организаций, контролирующих занятость населения. Если речь идёт об акциях предприятий, то на котировки ценных бумаг влияют крупные поглощения и слияния, банкротства и успехи смежников, расширение торгового ассортимента, квартальная и готовая отчетность. И это далеко не все факторы влияния, оценив которые можно заключить выгодный биржевой контракт. Поэтому задаваясь вопросом, как начать торговлю на Forex, и не прогореть, нужно сразу же приготовиться к изучению достаточно большого количества материалов.

Следующий важный момент для новичков – современные торговые терминалы онлайн, предлагаемые брокерами, представляют собой функционалы с впечатляющим набором опций. И каждая из таких опций призвана облегчить задачу трейдера, обеспечивая максимально выгодные условия для удалённых торгов. Соответственно перед началом работы на бирже следует тщательно изучить возможности и преимущества конкретного терминала. Умение пользоваться всем диапазонов автоматических и ручных опций – это важнейший залог успеха.

После того, как теория изучена, отточить свои навыки можно с использованием демонстрационных счетов, которые предлагаются практически всеми брокерскими компаниями. При этом не возникает риска финансовых потерь, так как операции в данном случае совершаются с применением условных денег. Однако многие новички, которые достигали отличных результатов с демо-счётом, при рисках реальными деньгами быстро теряют самообладание. Чтобы этого не случилось, нужно перед началом разработать чёткие правила, вписывающиеся в единую стратегию, и неизменному следовать своему плану вне зависимости от эмоций. Только так можно преуспеть в биржевых сделках, регулярно выходя в плюс по отчётному периоду.

