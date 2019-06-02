Треть «ЮКОСа» обошлась Ходорковскому в девять миллионов долларов благодаря преступным схемам

15:42

В распоряжении сотрудников телекомпании НТВ появились новые подробности о преступлениях Михаила Ходорковского

Журналистам удалось взять интервью у советника генерального прокурора РФ Салавата Каримова. Он заявил, что «ЮКОС» достался Ходорковскому после того, как олигарх перевел крупную сумму денег тогдашним руководителям компании.

Фото с сайта rostov-novosti.ru

В фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского» речь идет о директоре нефтяной компании Сергее Муравленко, первом вице-президенте Викторе Казакове и вице-президенте Викторе Иваненко. Выяснилось, что на счета топ-менеджеров олигарх перевел около 250 миллионов долларов, в результате чего контрольный пакет акций «ЮКОСа» оказался у него в руках.

Уточняется, что купленные руководители компании лоббировали «эффективного» инвестора, в результате чего треть компании досталась Михаилу Ходорковскому практически даром – девять миллионов долларов.

Все, кто в 90-е помогал Ходорковскому на сегодняшний день, не проживают на территории России. Практически все объявлены в розыск.

Бывший председатель правления ЮКОС Леонид Невзлин предположительно скрывается в Израиле. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех человек. Совладелец компании Михаил Брудно находится в розыске за хищения семи миллиардов долларов. Акционера Владимира Дубова разыскивают за воровство в особо крупных размерах.

Ранее НТВ сообщило о связях Михаила Ходорковского с Алексеем Навальным. Выяснилось, что олигарх поддерживает связь с блогером через некросоциолога Сергея Мохова – мужа юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

Журналистам рассказали о серых схемах, используемых Навальным. А также показали, как «интернет-борец за справедливость» тратит на отдых в фешенебельных гостиницах. Блогера показали отдыхающим на вилле в итальянском Сорренто.