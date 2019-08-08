Россия на траектории метеорита

Николай Арефьев: «Нам дурят головы реформами, электронным правительством, цифровой экономикой и прочим словоблудием, за которым ничего не стоит»

Нас «заводят» событиями в Сирии, на Украине, в Венесуэле. Нас отвлекают олимпиадами, универсиадами и чемпионатами, лишь бы мы не заглядывали в статистику и не знали, что нас ожидает впереди.

Николай Арефьев. Фото с сайта duma.gov.ru

Но вот оглянуться назад и заглянуть хотя бы на год вперед стоит!

После дефолта 1998 года российская экономика была восстановлена Примаковым, Маслюковым, Геращенко и начала набирать темпы роста, которые в 1999 г. составили 6,4%, а в 2000–м – 10%. И, очевидно, что бюджетная ситуация и ситуация с выплатой зарплат и пенсий после этого резко улучшилась.

Однако Примакова и Маслюкова убрали, и политика обмана вновь стала набирать обороты.

Обещанное удвоение ВВП не состоялось до настоящего времени. Чтобы достичь удвоения, надо было каждый год расти на 7,2%. Однако не за 10, а за 14 лет, к 2014 году, рост ВВП составил 94%, а дальше пошел спад.

Рост мировых цен на нефть в 2003-2008 гг. позволил России получить более 1,6 трлн долл. дополнительной экспортной выручки только от нефти и нефтепродуктов и ещё около 1 трлн долл. от экспорта газа.

Однако все эти колоссальные средства не принесли никакой пользы экономике страны. Большая часть их осела за границей или в ЦБ, но в народное хозяйство не попала.

В 2012 году Россия вступила в ВТО, правила которой стали тормозом в развитии экономики России.

В результате политической и экономической нестабильности уже к 2013 г. рост инвестиций в российской экономике остановился, а вслед за этим прекратился и рост экономики.

Заводы и фабрики донашивали советский потенциал и старели на глазах. Степень износа основных фондов в добыче полезных ископаемых -55,4%, в обрабатывающих производствах - 47,7%. (В советское время средний износ был 25%)

Стагнация в экономике служила катализатором снижения уровня жизни населения и роста цен.

Автомобильный бензин подорожал в стране с 2000 г. в 5,4 раза с 9,1 тыс. руб. за тонну до 50,6 тыс. руб.

Согласно официальной статистике, с 2000 г. тарифы на услуги ЖКХ в среднем по России возросли в 14,2 раза.

Конечная инфляция (потребительская) с 2000 г. по 2018 г. включительно составила 197,1%.

Цены производителей промышленных товаров с 2000 по 2016 гг. увеличились на 216,5% даже при дефляции в 7% в 2008 г.

Рост цен производителей сельскохозяйственной продукции за 16 лет достиг уровня в 180,9%.

Цены на продовольственные товары с 2000 по 2017 гг. выросли на 180,9%.

Уже десять лет планомерно падает ВВП, промышленность снижает объемы производства с 7,3% роста до 2,0%, обрабатывающие производства с 10-процентного роста упали до 2,7%.

Чистый произведённый ВВП в 2018 году соответствует уровню 2009 года. По объёму отгруженных товаров - мы в 2008 году. По инвестициям в основной капитал Россия откатилась в 2007 г.

По совокупной оплате труда экономика ушла далеко за 2010 г. Чистая оплата труда по экономике составляет всего 14,5 трлн руб. Средняя пенсия в регионах 10-12 тысяч рублей.

С 2000 по 2017 гг. из России вывезено 677 млрд долл. или 44 триллиона рублей. Это чистый легальный вывоз капитала по данным Центрального Банка.

Нелегальный отток капитала из России составил $211,5 млрд за последние 18 лет, подсчитала Global Financial Integrity. Это только те деньги, которые не проходили по документам. Незаконный отток в результате махинаций с документами достигает $782 млрд (46 триллионов рублей по текущему курсу). Теневая экономика оценивается в 46% ВВП.

Такого разграбления государственных средств нет ни в одной стране мира!

Все эти годы уровень монетизации экономики в России составлял 45-50%, тогда как в Китае – 120%. Все годы не были доступными кредитные ресурсы, даже сейчас, когда инфляция таргетирована на уровне 2,4%, кредитные ресурсы выдают по 12-15% годовых.

Реальный сектор экономики заброшен, находится в упадке и не интересен ни президенту РФ, ни правительству, за исключением отраслей, обслуживающих сырьевой сектор и ВПК. На протяжении 16 лет ежегодно закрывалось 100-300 заводов и фабрик, в том числе стратегического назначения.

Весь период с 2000 по 2017 год добыча сырьевых ресурсов росла и в конце срока достигла значений 1990 года, в то время как реальный сектор экономики деградировал. Если в 2000 году страна выпускала 8,9 тысяч станков, то в 2018 году их стали производить 4,4 тысячи, по тракторам скатились с 19,2 тысяч до 6,3 тыс. За эти годы производство троллейбусов сократилось вдвое, на 50 тысяч в год стали меньше выпускать грузовиков и на 12 тысяч автобусов, и так по всей номенклатуре.

В 2002-2018 гг. доля добывающей промышленности и нефтепереработки в ВВП в текущих ценах выросла на 2,6 процентных пункта (п.п.) ВВП, тогда как доля обрабатывающей снизилась на 2,8 п.п.

Доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,7 %. Объём валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве России составляет 1,53 трлн руб. Доля занятых в сельском хозяйстве — 10 %.

В 2018 г. посевные площади в стране съёжились до 79,9 млн га. с 117,7 млн га в 1990 г. Причиной этому стало уничтожение крупных хозяйств и перемещение сельского хозяйства в личные подворья граждан.

В растениеводстве на долю домашних хозяйств приходится 72% овощей и 80% картофеля. Товарность самого востребованного на рынке продукта – картофеля - составляет 25,6%.

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 42,8% поголовья КРС, 14,3% свиней, 47,3% овец и коз, Хозяйства населения не имеют поддержки государства. За 16 лет поголовье КРС сократилось в 1,4 раза с 27, 5 млн голов в 2000 г. до 18,7 млн голов в 2017 г.

Около 50% сельхозорганизаций не получают господдержку вообще либо получают ее в размере до 1 млн руб., но при этом они производят 8% выручки от всех сельхозорганизаций.

Только с 2014 г. задолженность сельскохозяйственных организаций по обязательствам увеличилась в 1,1 раза до 1,9 трлн руб. Из этого банкам должны 1,4 трлн руб.

Страна в год закупает продовольствия на 26,5 млрд долл.

Так же, как и в промышленности, в сельском хозяйстве за 16 лет импорт заместил отечественное семеноводство и племенное животноводство, Эти отрасли были практически полностью уничтожены, за исключением некоторых зерновых культур.

Заметно хуже ситуация с экономической доступностью продовольствия, его качеством и ассортиментом.

Итогом сельскохозяйственной политики правительства являются следующие показатели: За 25 лет с карты страны исчезли 34 тыс. деревень и 400 городов. Еще в 36,2 тысячах деревень проживают до 10 человек. Уничтожено 835 поселков городского типа.

19 тыс. деревень без населения, в 83 тыс. сел проживают от 1 до 100 человек. Село вымирает.

В стране нет хозяина. Народ отрешен от власти. Чиновничье жулье разворовывает страну, не думая о последствиях, но ворье разбежится, а жить в этой стране придется нам и нашим детям, мы и должны подумать о будущем нашей страны.

Советский Союз занимал в мировом ВВП 22%, нынешняя России в 2013 году занимала 5%, в 2018 году уже 1,7%, тогда как США – 24%, а Китай – 16%.

По размеру ВВП (номинально) на душу населения в 2017 г. Россия находится в списке МВФ на 62 месте, Малайзия на 66. В пересчёте на паритет покупательной способности Россия на 50 месте, Малайзия на 47.

Ежегодно число ликвидированных предприятий в 2,7 раза превышает число зарегистрированных. Только в январе 2018 года предприятий обрабатывающей отрасли зарегистрировано 1574 единиц, а ликвидировано 4593, в строительной отрасли зарегистрировано 3954, а ликвидировано 7407, такая же динамика и в других отраслях. Ежегодно ликвидируется от 300 до 400 крупных промышленных предприятий.

Именно поэтому ввод новых мощностей никак не влияет на макроэкономические показатели страны.

В 2005 г. было 19,8 тыс. обрабатывающих производств, в 2017 г. 14,9 тыс. Сокращение на 4,9 тыс.

Аналогичная ситуация с агрохозяйствами. В 2005 г. их 20,3 тыс. фирм, в 2017 г. 7,6 тыс. Потеряно 12,7 тыс. фирм.

В 2005 г. структура производства продукции сельского хозяйства выглядела как 44,6% (сельск. орг.) на 49,3% (хозяйства населения). В 2017 г. соответственно 55% на 32,5%. Оставшиеся проценты занимают фермерские хозяйства.

Сегодня Россия импортирует треть сельхозтоваров примерно на 25 млрд долл. и 70% промышленных товаров.

Кредитные ресурсы остаются недоступными, а инвестиционная активность на нуле, поэтому экономика тоже на нуле. К слову сказать, банковские активы на 90% размещены в Москве, около 3% в С-Петербурге и только 6,6% в остальной России.

Объявленное импортозамещение буксует.

С июня 2015 года в России реализованы 1132 проекта импортозамещения. За 4 года - 1132 небольших производств? Да при Сталине после войны в год вводили 1500 заводов и фабрик. И страна вылезла из разрухи за пять лет.

Сегодня, чтобы заместить импорт, нужно восстановить 75 тысяч предприятий, уничтоженных «эффективными менеджерами» и заграничными друзьями, но при таких темпах строительства предприятий понадобится 261 год.

Наряду с этим активизировалась экономическая экспансия. Дональд Трамп отнял у России ее алюминиевую промышленность и в совет директоров назначил своего бывшего члена переходной администрации. В апреле 2019 года доходы российской алюминиевой промышленности в объеме 200 млн долларов пошли на строительство алюминиевого завода в США?

Еще раньше, в результате несложных махинаций, в России было уничтожено АО «Кислородмонтаж», и практически весь рынок технических газов передан под контроль США.

По закону о территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в Сибири уже отданы 200 территорий так называемым «резидентам», на которых они не создали ни одного рабочего места. Дума приняла поправку в закон (ТОР), которая позволяет вместе с территориями России отдавать резидентам и участки водных объектов для водозабора и строительства гидросооружений, а конкретно - для продажи воды. Причем все это отдается бесплатно и без всяких перспектив.

Российские промышленные отрасли одна за другой поглощаются иностранными инвесторами.

Санкции введены в отношении 15 юридических лиц. В «черном списке» оказались: агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance Limited, En+ Group, ГАЗ, ОАО «Евросибэнерго», «Русские машины», группа компаний «Ренова», «Рособоронэкспорт», Rusal plc, Gallistica Diamante, «Газпром бурение», «Ладога менеджмент», NPV Engineering и банк «Российская финансовая корпорация». А это едва ли не последние крупные предприятия страны!

Нанесут ли эти санкции ущерб российской экономике? Безусловно! И опасность здесь как раз в том, что предприятия, попавшие под санкции, путем несложных махинаций могут выйти из-под юрисдикции России.

Опасность иностранной экспансии в том, что приглашение иностранных инвесторов привело к тому, что в пищевой промышленности не менее 2/3 отрасли контролируется иностранным капиталом. В среднем доля нерезидентов (физических и юридических лиц) в уставных капиталах предприятий с иностранным капиталом равна 42%. В свою очередь, доля предприятий с иностранным капиталом в общем объеме уставных капиталов всех предприятий добывающей отрасли составила 26%.

Экспертные оценки показывают, что под иностранной юрисдикцией находится около 95% крупной российской собственности. Сегодня американцы доедают то, что не съели раньше.

Что же осталось в экономике России? Даже Сбербанк, который мы привыкли считать государственным, наполовину принадлежит США, Великобритании, Швейцарии, Кипру(45,6%).

И никаких действий от президента и правительства! Как будто все так и надо! Выходит, политика государства направлена на лишение национального суверенитета России и осуществляется намного успешнее, чем импортозамещение.

Между тем действия должны быть адекватными той экспансии, которая ужесточается с каждым часом.

Все это отразилось на социальной сфере страны.

С 2005 года закрыто 21,4 тыс. школ. На 1600 стало меньше поликлиник, на 4200 стало меньше больниц. Библиотеки сократили на 11,3 тыс.

В 2018 г. богатые были в 15,3 богаче бедных. Наибольшее значение этой цифры наблюдалось в период середины нулевых в период стабильных цен на нефть – 16,7. В 2017 г. первую тройку олигархов по России занимали Михельсон, Мордашов, Лисин. Их совокупное состояние 52 млрд долл. По итогам 2018 г. тройка лидеров не изменилась, но уже состояние достигло 55,8 млрд долл.

В то же время в России в 2019 году было 20 миллионов бедных людей. Уровень жизни падает шестой год подряд. Задолженность граждан за услуги ЖКХ растет и составляет 5000 рублей на человека, включая новорожденных.

Чтобы погасить долги, люди вынуждены брать потребительские кредиты и уже набрали 16 триллионов рублей. По данным на июль 2019 года, из этой суммы необеспеченные кредиты составляют 7,9 трлн рублей, а просроченные – 853 млрд рублей.

Страна медленно, но уверенно движется к дефолту.

Россия вдвое отстаёт от других стран по расходам на здравоохранение. В частности, Канада тратит на эти цели 7,4% ВВП, Эстония 5,1% ВВП, Швейцария 7,7%, Франция 9%. В рейтинге ООН по этому показателю мы на 91 месте рядом с Нигером и Алжиром.

Безработных в стране на конец 2017 г. официально было 3,8 млн чел. – общая цифра для городов сельской местности. К концу 2018 г. – 3,5 млн чел. Всего же вне государственных центров занятости находятся еще 30 млн чел., которых недавно обязали платить налог на занятость.

Чтобы решить все проблемы России разом, Владимир Путин издал очередной Майский Указ, который правительство тут же трансформировало в национальные проекты. И пошло словоблудие, что Россия вырвется в пятерку передовых стран!

Необходимо отметить, что национальные проекты вроде бы есть, а вот денег под них нет. Согласно уже принятого бюджета на ближайшую трехлетку, никаких дополнительных средств из каких-либо фондов на эти цели не предусматривается. Бюджет формируется по такой же схеме, как и в прежние годы. Более того, бюджетное правило остается неизменным, профицит сохраняется. То есть, согласно закону о бюджете, ежегодно из бюджета будет изыматься около 4 трлн рублей и направляться в ФНБ, который к 2021 году должен распухнуть до 14 триллионов рублей.

Если из бюджета будет изыматься такая крупная сумма, то откуда же возьмутся средства на исполнение нацпроектов?

Из золотовалютных резервов средства на нацпроекты изыматься не будут.

Из ФНБ не будет взято ни копейки.

Почти 26 триллионов - немалая сумма! Из этой суммы 13,2 трлн руб. выделит федеральный бюджет, 7,5 трлн руб. найдут во внебюджетных источниках, проекты на 4,9 трлн руб. профинансируют бюджеты регионов. Еще 147,8 млрд руб. возьмут из средств государственных внебюджетных фондов. Все эти цифры, за исключением последней, вызывают вопросы.

Откуда возьмутся 13,2 трлн руб. в федеральном бюджете? Внебюджетные источники под большим вопросом, их никто не прорабатывал. Дефицит бюджетов регионов увеличивается на 1 триллион и станет 3 трлн, откуда же возьмутся дополнительно 4,9 трлн рублей на нацпроекты?

Но разгадка этих вопросов вытекает из простого расчета. 26 триллионов на 13 программ – это в среднем по 2 триллиона на программу. Разделим эту цифру на 6 лет, получим 333 миллиарда рублей в год на одну программу.

Привожу пример здравоохранения – оно в год очень плохо финансируется на сумму 6,5 триллиона рублей (консолидированный бюджет). Если прибавить к этой сумме еще 333 млрд рублей, то это составит всего 5%, а инфляцию обещали около 5%. Таким образом, вся сумма, предназначенная на нацпроект, уйдет на компенсацию инфляционных потерь.

К тому же программы финансироваться будут не одинаково. Самым дорогим нацпроектом стал план модернизации магистральной инфраструктуры. Его стоимость составляет 6,35 трлн руб. Значит, остальным программам достанется еще меньше 333 миллиардов.

Из этого следует, что нацпроекты будут выполняться из тех же средств, что и всегда, только одни показатели будут расти за счет снижения других.

Таким образом, средства, запланированные на нацпроекты, не дополнительные – это те же самые средства, которые бы были запланированы на текущее содержание отраслей. Обман очевиден!

Вот почему к сумме в 4 раза большей, чем первоначальной, отнеслись так спокойно - ее просто нет. Ну, а выполнять нацпроекты будут, как и в прошлые годы - при помощи изменения методики расчета их количественных показателей. К примеру, строительство дорог можно измерять не километрами, а килограммами – уверяю вас, будет значительно больше, чем в майских указах!

Вся эта финансовая политика никак не соответствует Указу президента РФ о сокращении бедности в два раза. Однако А. Кудрин совсем недавно заявил, что надо пересмотреть идеологию национальных проектов. Это означает вот что: Поскольку нацпроекты выполнить нельзя, надо уйти от ответственности и свалить их выполнение на регионы, где нет денег.

Именно благодаря словоблудию, прямому обману и безответственным заявлениям страна движется под откос. Уничтожаются школы и больницы, предприятия и учреждения. Массовое уничтожение российского производственного потенциала, конечно же, произошло в 1990-е годы. Однако в годы правления Путина ничего не изменилось. Замедлились лишь темпы разрушения. Сейчас промышленность России достигла крайней черты. С учетом того, что внешнеполитические таланты руководства России обратили весь мир против России, обострение ситуации может привести страну к положению «быть или не быть».

Но можно ли что-нибудь сделать? Можно!

Первое. Россия должна национализировать российское имущество, захваченное иностранными государствами, причем разом, как в свое время осуществлялась приватизация.

Второе. Внести изменения в налоговый кодекс. Налоги уплачивать предприятиями по месту расположения, а не по месту регистрации. Это сделает невозможным регистрацию российских предприятий в офшорах и улучшит финансовое состояние регионов России.

Третье. В силу сложившейся кризисной ситуации ввести мобилизационную экономику. Проект закона имеется, но не рассматривается.

Четвертое. Установить государственное регулирование курса рубля и валютный контроль, чем можно стабилизировать рубль и остановить валютные спекуляции.

Пятое. Сменить приоритеты в денежно-кредитной политике. Главным приоритетом должно быть повышение уровня жизни населения и развитие экономики. Борьбу с инфляцией поручить правительству РФ.

Шестое. Отменить бюджетное правило, профицит бюджета и фонд национального благосостояния. Все это только методы изъятия денег из бюджета. «Подушкой безопасности» всегда были и есть золото-валютные резервы, и называться международными они не должны.

Даже если выполнить только эти пункты, вектор социально-экономического развития России изменит свое направление и пойдет вверх.

Сегодня не то время, чтобы замалчивать процессы, ведущие страну к утрате суверенитета. Если не принять своевременные меры в экономике и финансах, развитие дальнейших событий приведут к положению, которое не смогут спасти ни оружие, ни деньги.

Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству