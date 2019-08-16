Что делать, если нечем платить за кредит, и как списать долги

15:43

Списание долгов является трудоемкой процедурой

Однако при достаточном количестве юридических знаний есть возможность ее проведения с минимальными потерями.

Списания долгов банком

Банковские учреждения редко проявляют самостоятельно инициативу по списанию долга. Обычно к этому их вынуждают обстоятельства. Состоят они в следующем:

1. Наличие возможности взыскания денег в судебном порядке.

2. Неплатежеспособность заемщика. Ввиду отсутствия средств он может начать процедуру банкротства.

3. Отсутствие информации о местонахождении должника.

4. По причине смерти заемщика, в случае отказа родственников на наследство.

5. Истечение срока давности займа. Это величина составляет 3 года после последней денежной выплаты.

Уловки банковских служащих

Ввиду большой вероятности потери денежных средств банками, учреждения идут на разные уловки. Часто они удаются. Происходит это благодаря юридической неграмотности большинства простых граждан.

Способы возврата кредита имеют следующий характер:

1. Использование коллекторов. Это не совсем законный вариант. Если нанятые люди начинают высказывать угрозы по телефону или заходить в квартиру, то есть все основания обратиться за помощью в прокуратуру.

2. Когда срок давности кредита превысил 3 года, он подлежит списанию. Однако мало кто обладает такой информацией. Банковские сотрудники пользуются этим. С их стороны поступает предложение внести физическому лицу небольшую сумму денег и на этом кредит будет закрыт. Однако в этом заключается ловушка. Как только средства поступят на банковский счет, срок давности автоматически обновляется.

Процедура банкротства

Если физическое лицо является неплатежеспособным, оно может начать оформление процедуру банкротства физических лиц. Такая возможность предусматривается в следующих случаях:

* величина долга должна составлять не меньше, чем 500 тысяч рублей;

* кредит не погашался более 3 месяцев.

При этом для должника возникает ряд отрицательных моментов:

* невозможность выезда за границу;

* блокируются банковские счета и все карты;

* запрещается покупка и продажа недвижимости.

Если физическое лицо решилось на процедуру оформления банкротства, то с его стороны следует подача заявления в суд.

В случае положительного решения постановление может носить следующий характер:

1. Долг будет полностью списан.

2. Произойдет реструктуризации денежных выплат.

3. Реализация имущества должника.

Следует помнить, что часть имущества физического лица реализации не подлежит. Такое положение относится к вещам, которые дают возможность приносить основной доход владельцу.

Для таксиста – это автомобиль, а программиста – компьютерная техника.

