Листовки и визитки для бизнеса. Где и какие лучше заказывать?

19:12

Любой бизнес, работающий офлайн, для продвижения своих продуктов использует несколько различных инструментов

Важным элементом рекламных компаний и текущей деятельности по продвижения товаров и услуг, является применение визиток и листовок. Данная полиграфическая продукция доступна по цене и может распространяться массово. Поэтому, она способна воздействовать на большое число потенциальных клиентов.

Преимущества использования визиток и листовок

Представленные виды продукции существенно отличаются друг от друга. Однако они имеют ряд общих черт. Преимущества использования данных продуктов для продвижения бизнеса следует описать более подробно:

- Данные продукты содержат основную информацию о компании, специалисте частной практики, том или ином мероприятии. Покупатели могут получить сведения о месте проведения мероприятия или месте нахождения офиса компании, контактные данные, адрес электронной почты;

- Красочное тематическое оформление визиток и листовок позволяет вызвать интерес у потенциальных клиентов. Такой интерес становится основой для дальнейших значимых действий – совершению звонка, посещению акции или мероприятия;

- Благодаря указанной продукции покупатели знакомятся с самой компанией и ее товарами. Следовательно, они начинают воспринимать их как нечто знакомое и доверяют таким товарам.

Поэтому визитки и листовки станут важной частью маркетинговой политики любого бизнеса.

Визитки

Печать визиток выполняется на нескольких видах бумаги, а значит вы сможете заказать визитки абсолютно разного вида и формата. Всегда можно запросить печать на более толстой бумаге, заказать ламинацию изделий. Это позволит продлить срок службы продукции и сделать ее более привлекательной.

Качественные пластиковые визитки с красивым оформлением в фирменном стиле подойдут для передачи важным клиентам или деловым партнерам. Более доступные по цене изделия станут отличным вариантом для массовой раздачи.

Листовки

Листовки представляют собой информационную продукцию, в которой сообщается о том или ином мероприятии. Например, о проведении скидок или проведении распродажи и так далее. Листовки выполняются на бумаге различной плотности и оформляются в фирменном стиле заказчика. Например, печать листовок позволяет размещать на поверхности листа логотип, слоган компании, оформлять изделие в фирменном цвете.

Благодаря использование обоих видов продукции, достижение маркетинговых целей будет более быстрым, а рекламные компании более эффективными.

