Раскладываем валютный рынок Forex по полкам

09:18

Каждый из нас хоть раз в жизни покупал валюту или продавал её в различных обменных пунктах. Но не каждому приходила в голову простая мысль — как вообще работает эта схема, и как можно на этом заработать

Так вот, те кого всё-таки посещала эта гениальная мысль, так или иначе натыкался на рекламу о Forex. К слову сказать, реклама очень привлекательная, судя по ней достаточно совсем небольшого капитала, чтобы через месяц грести деньги лопатой. Однако, в реальности всё обстоит не так как в рекламе.

Совсем коротко о том, что такое Forex

Ничего интригующего за этим словом нет. Forex– это просто валютный рынок, на котором можно покупать и продавать любую валюту. Единственное отличие — выход на межбанк, простыми словами, мы можем купить/продать по свободным ценам, которые в данный момент предлагают на рынке.

Никаких зафиксированных сумасшедших цен от банков или обменников, всё происходит в реальном времени. Есть спрос – и есть предложение.

Как выйти на валютный рынок Forex?

Конечно же продавать или покупать напрямую мы не можем, и тут нам на помощь приходят посредники. По большому счёту, единственный посредник, который может предложить выход на межбанк, это собственно сам банк. Причём за свои услуги банк берёт не только разницу по «спреду», но ещё и снимает комиссию.

Для торговли на валютном рынке через банк, достаточно загрузить первый минимальный депозит на свой счёт. А всё остальное уже предоставит сам банк — например, платформу для торговли. Более подробно о торговле, можно узнать на сайте о Форексе ValutniyBazar.ru.

Тогда кто такие форекс-брокеры?

Это как раз и есть те ребята, которые активно рекламируют торговлю на валютном рынке Forex. И надо сказать, условия у них намного привлекательнее чем у банков — например, нет комиссий, а если и есть, то «спред» будет отсутствовать. В общем, это опциональная настройка.

В чём тогда подвох?

Форекс-брокеры не предоставляют выход на межбанк. Они конечно уверяют в обратном, но это не так, им просто не выгодно выводить все сделки на межбанк. Слишком затратно будет, поэтому:

Контрагентом по клиентским сделкам являются сами трейдеры (те кто купил, когда вы продавали).

А по тем сделкам, на которых не хватило противоположных сделок (остаток), контрагентом выступает сам брокер.

Форекс-брокеры не продают вам валюту. К сожалению это так, не все это понимают, но если вы внимательно изучите договор, то всё поймёте. Форекс брокеры продают инструмент под названием CFD. А это, как бы сказать попроще — то же самое что и ставки на спортивные состязания, через букмекерские конторы.

Но заработать всё равно хочется

Итак, несмотря на то что форекс-брокеры не предлагают покупку реального актива, стойкое желание заработать всё равно есть. Тогда остаётся угадать, куда пойдёт валютная пара. Если угадали, то вы выиграли, а если нет, значит проиграли.

Кстати, можно ещё немного заморочиться и попробовать использовать технический анализ для прогнозирования движения. Или фундаментальный анализ. Но предупреждаю сразу — 99.9% трейдеров сливают депозиты. Причем, первые 10 депозитов сливают все 100% спекулянтов.

В заключении хочу сказать

На валютном рынке могут заработать только те, кто относится к этому, как к работе. Кто тратит на изучение графиков, литературы, индикаторов и т. д., кучу времени. И конечно те, кто имеет безграничное терпение — слитый депозит, очень сильно бьёт по самооценке.

Поэтому, начинайте торговать с той суммы которую не жалко слить, и тщательно изучите такую науку как мани-менеджмент. Как минимум, это поможет вам продержаться на рынке достаточно долго и возможно добиться успехов.