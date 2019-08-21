Кэшбэк: трать столько же, получай больше!
Больше не надо ходить по магазинам в поисках стильных новинок – онлайн-бутики предлагают максимальный ассортимент в своих каталогах с удобной доставкой прямо на дом. В дополнение к этому, можно с каждой покупки через интернет получать кэшбэк (от английского CashBack) – возвращать назад часть потраченных денег. Как это сделать? Прибегнуть к помощи специальных сайтов-сервисов.
Удобный сервис для вашей выгоды
Зайдя на сайт https://beribuy.ru/ кэшбэк-сервис BeriBuy, вы сразу оцените большой каталог магазинов-партнеров, от площадок одежды и обуви до магазинов косметики и парфюмерии. Чтобы получить свой приятный денежный бонус с обычной покупки, понадобится пройти несколько простых шагов:
- зарегистрируйтесь на сайте в личном кабинете (бесплатно, займет около пары минут)
- найдите в каталоге нужный интернет-магазин и перейдите в него по ссылке (процент кешбэка будет указан сразу около названия)
- после оформления заказа и оплаты на ваш внутренний счет на Beribuy сразу упадет кешбэк
- потратить деньги можно на оплату мобильной связи, либо вывести на баланс банковской карты или на электронный кошелек
Также на данном сайте можно найти полный список действующих акций и промокодов на скидку к онлайн-магазинам. К примеру, скидка на третий товар, небольшой подарок к заказу или участие в закрытой распродаже. Это поможет сделать вашу покупку максимально приятной – актуальные промокоды на скидку и кешбэк можно совмещать на одном заказе.
В чем выгода для магазина и для покупателя?
Не стоит предполагать, что кэшбэк – это обман покупателя и сумма не вернется на ваш счет. Подобная система предусматривает логичную выгоду для трех сторон: покупатель, магазин и сайт-сервис. Магазин платит сервису деньги за размещение в его каталоге – это немного дешевле, чем размещать стороннюю рекламу в интернете. Сайт-сервис beribuy.ru привлекает покупателей, удобно собирает в одном месте все промокоды и акции, и за это оставляет себе часть средств, которые заплатил магазин. Покупатель же экономит на каждом заказе и заодно становится более лояльным к тем магазинам, которые участвуют в программе поддержки кешбэка. Подобная выгода помогает развивать длительные партнерские отношения, обеспечивать магазинам стабильный поток новых клиентов и экономить на поиске качественных товаров!