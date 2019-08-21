Кэшбэк: трать столько же, получай больше!

19:25

Современные покупатели уже давно экономят личное время и деньги

Больше не надо ходить по магазинам в поисках стильных новинок – онлайн-бутики предлагают максимальный ассортимент в своих каталогах с удобной доставкой прямо на дом. В дополнение к этому, можно с каждой покупки через интернет получать кэшбэк (от английского CashBack) – возвращать назад часть потраченных денег. Как это сделать? Прибегнуть к помощи специальных сайтов-сервисов.

Удобный сервис для вашей выгоды

Зайдя на сайт https://beribuy.ru/ кэшбэк-сервис BeriBuy, вы сразу оцените большой каталог магазинов-партнеров, от площадок одежды и обуви до магазинов косметики и парфюмерии. Чтобы получить свой приятный денежный бонус с обычной покупки, понадобится пройти несколько простых шагов:

зарегистрируйтесь на сайте в личном кабинете (бесплатно, займет около пары минут)

найдите в каталоге нужный интернет-магазин и перейдите в него по ссылке (процент кешбэка будет указан сразу около названия)

после оформления заказа и оплаты на ваш внутренний счет на Beribuy сразу упадет кешбэк

потратить деньги можно на оплату мобильной связи, либо вывести на баланс банковской карты или на электронный кошелек

Также на данном сайте можно найти полный список действующих акций и промокодов на скидку к онлайн-магазинам. К примеру, скидка на третий товар, небольшой подарок к заказу или участие в закрытой распродаже. Это поможет сделать вашу покупку максимально приятной – актуальные промокоды на скидку и кешбэк можно совмещать на одном заказе.

В чем выгода для магазина и для покупателя?

Не стоит предполагать, что кэшбэк – это обман покупателя и сумма не вернется на ваш счет. Подобная система предусматривает логичную выгоду для трех сторон: покупатель, магазин и сайт-сервис. Магазин платит сервису деньги за размещение в его каталоге – это немного дешевле, чем размещать стороннюю рекламу в интернете. Сайт-сервис beribuy.ru привлекает покупателей, удобно собирает в одном месте все промокоды и акции, и за это оставляет себе часть средств, которые заплатил магазин. Покупатель же экономит на каждом заказе и заодно становится более лояльным к тем магазинам, которые участвуют в программе поддержки кешбэка. Подобная выгода помогает развивать длительные партнерские отношения, обеспечивать магазинам стабильный поток новых клиентов и экономить на поиске качественных товаров!