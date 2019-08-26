Компания «Поляков Финанс» создала собственное тендерное подразделение

20:09

Весной этого года инвестиционно-консалтинговая компания под названием «Поляков Финанс» открыла новое подразделение на основе своего бывшего контрагента

Дочернюю организацию назвали «ПФ Тендер».

Прежде компания «Поляков Финанс» осуществляла тендерные закупки при помощи контрагентов. Организация «ПФ Тендер» стала одним из подразделений этой компании. Новое подразделение обладает пятилетним опытом работы на современных тендерных рынках. За время существования оно реализовало большой объем тендеров по государственным закупкам, общая сумма которых превысила полтора миллиарда рублей.

С контрагентом компания «Поляков Финанс» сотрудничала в течение последних трех лет. За данный период эти две организации смогли реализовать вместе свыше шестидесяти тендеров. После того, как на базе бывшего контрагента было образовано новое структурное подразделение, «Поляков Финанс» будет вести все госзакупки от своего собственного лица, не используя услуги посредников.

Создание на основе старой компании нового дочернего предприятия позволило организации снизить риски и повысить конверсию выигранных тендеров. Это дало возможность компании сделать бизнес более доходным и эффективным.

Проработав на рынке более пяти лет, компания «ПФ Тендер» смогла реализовать тендеров на общую сумму более полутора миллиардов рублей. Это результата удалось достичь благодаря слаженной, высокоэффективной работе специалистов компании, обладающих солидным опытом. После того, как организация стала дочерней структурой компании «Поляков Финанс», показатели конверсии выигранных тендеров улучшились на три процента, а доходность выросла на десять процентов.

После реструктуризации компания «Поляков Финанс» приобрела собственное подразделение, в котором трудится команда профессионалов, обладающих высокой квалификацией на российском тендерном рынке. Это подразделение специализируется на следующих видах закупок: мебельные изделия для офисов, системы конференц-связи, аудио-оборудование, медицинское оборудование. При этом компания не останавливается на достигнутом и планирует увеличивать число новых поставщиков, что позволит ей задействовать еще и другие виды закупок.

Источник: https://iz.ru/762028/2019-03-29/kompania-polyakov-finans-sozdala-sobstvennoe-tendernoe-pdrasdelenie

