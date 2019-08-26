Особенности и преимущества Allrebates

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В 2015 году крупнейшим брокером ФИНАМ был приобретен североамериканский брокерский бизнес Just2Trade Online, который в дальнейшем был запущен под маркой Finam.EU

Спустя два года были начаты первые переговоры о партнерстве с руководством Allrebates, а в 2018 году были достигнуты окончательные договоренности и начато активное, совместное развитие. Поскольку партнерство оказалось успешным, проект Allrebates выгодно отличается лучшими условиями на рынке касательно rebate-выплат.

Руководством партнерского отдела Finam.eu было отмечено, что за столь короткий промежуток времени команда проекта проделала производящую впечатление работу по привлечению, причем не только управляющих, но также и инвесторов. Они проявили себя с наилучшей стороны, предоставляя советы по развитию PAMM-сервиса, умело преодолевая трудности технического характера, за счет чего итоги партнерства превзошли все ожидания. Также было отмечено, что проекты постоянно совершенствуются, сохраняя высочайший показатель качества оказания услуг, что положительным образом отражается на росте аудитории и узнаваемости.

Команда проекта Allrebates обладает солидным опытом работы на финансовых рынках и знает, как создавать крупных проекты в сети интернет. На данный момент клиентская база превышает отметку в десять тысяч человек, а работа преимущественно концентрируется на управляющих трейдерах и серьезных инвесторах. Именно солидный опыт помог достичь наилучших результатов при работе над Finam EU

Всего через Allrebates в компании finam.eu было открыто более шести сотен счетов. В общем клиентский торговый оборот составил более 20 тысяч лотов, что эквивалентно двум миллиардам долларов. Через Allrebates на PAMM-площадке finam.eu действуют крупные управляющие, капитал которых от 800 тысяч долларов, что является существенной частью от общего объёма инвестиций в рамках площадки.

Проект стремительно двигается на международный рынок, планируется запуск новых предложений и улучшение торговых условий для трейдеров.

Немаловажно отметить тот факт, что Allrebates не является брокерской фирмой, здесь не предоставляются финансовые услуги, не принимаются средства и не практикуется доверительное управление. Каждая услуга в рамках кэшбек-платформы оказывается на стороне брокерских фирм, которые обладают соответствующими лицензиями.