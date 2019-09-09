Рейдер-миллиардер Александр Клячин похитил активы ООО «Белкофорте» на 2,5 млрд рублей!

19:54

Вся деятельность Клячина демонстрирует порядки современной России: если ты воруешь миллиардами — ты неуязвим

Александр Клячин по разным данным входит то в тройку, то в пятерку самых известных рейдеров России.

Себя он называет бизнесменом, хотя по мнению мнению многих участников рынка, Клячин просто маскируется под бизнесмена.

Александр Клячин

И то, что у него миллиарды долларов, вовсе не говорит о его предпринимательском таланте, а лишь о необыкновенной циничности и порочности натуры.

Да, деньги и активы, которые Клячин похищал, он направлял в легальный бизнес, пытаясь выстроить имидж солидного респектабельного бизнесмена.

При этом даже стал благотворителем — числится в списке таковых Большого театра.

Для дельцов тоже важна репутация, практика — украсть миллион рублей и дать потом десять рублей из них на благотворительность при освещении СМИ такого щедрого шага.

Свои рейдерские захваты Клячин вероятно считает деятельностью по «слиянию и поглощениям«, есть такое направление в бизнесе.

Однако, если разобраться, то все это — мошеннические схемы отъема активов у реальных собственников.

В России нет анти— рейдерского законодательства и нет специализированных судов, и это симптоматично для современной российской экономики, в которой крупные игроки сплошь и рядом нарушают закон, оставаясь вне досягаемости Фемиды.

Непременным условием рейдерских захватов является сговор рейдеров с правоохранительными органами и судьями.

Без судей не обходится ни один рейдерский захват.

Ведь рейдерство — это, говоря по-русски, обыкновенный и наглый грабеж, прикрытый решением судов.

Суды выносят решения, которые считаются ЗАКОННЫМИ, но они могут быть при этом НЕ ПРАВОВЫМИ.

Одна из самых часто применяемых схем хищения чужого имущества рейдером Александром Клячиным соответствует классической схеме рейдерского захвата вообще.

И заключается она в захвате контроля над компанией и ее банкротство с выводом активов.

На первом этапе выбирается жертва — компания, обладающая серьезными активами.

Проверяется, кто стоит за компанией — какая у нее защита.

На втором этапе проходит анализ слабых мест в корпоративном управлении, «дырок», через которые можно получить контроль над исполнительными органами компании.

На этом этапе могут применяться методы подкупа акционеров при вхождении в долю, подкуп директора компании, конфликты между акционерами и тд.

Как правило для получения контроля используется заказное уголовное дело против собственника для оказания на него давления и лишения финансовых ресурсов по защите своего бизнеса.

При этом также всегда затеваются судебные споры и подкупаются судьи.

Захватывается контроль над компанией.

На третьем этапе компанию искусственно обременяют всякого рода долгами, созданными исключительно для целей банкротства.

Вводят компанию в банкротство, назначают своего подконтрольного конкурсного управляющего, продают за бесценок своим же подставным компаниям, и в результате собственник теряет бизнес.

Именно по такой схеме возглавляемая Александром Клячиным группа похитила активы ООО «Белкофорте» — дочерней компании ООО «КС—Траст«.

С 2013 года Клячин Александр, вступив в сговор с Василием Васиным — миноритарным партнером основного акционера и основателя группы «Эр —Стайл» Вячеславом Рудниковым с целью хищения бизнес активов и присвоения тем самым более 50 млн долларов США (чего он в итоге и добился в 2017 году), инициировал заказное сфабрикованное уголовное дело против основного акционера.

По мнению потерявшего бизнес Вячеслава Рудникова, мошенники потратили миллионы долларов для подкупа сотрудников следствия.

Сначала дело было сфабриковано в органах МВД, а затем Генпрокуратурой передано в Следственный комитет РФ.

Атака на Рудникова продолжается более 6 лет.

Никакого преступления он не совершал, о чем в частности свидетельствует то, что суд три раза возвращал дело прокурору — 14 июля 2014 года, 23 декабря 2016 года, последний раз— 12 августа 2019 года, указав, что не понимает — какие незаконные действия совершил Рудников и какой кому и какой нанес ущерб.

Дело абсолютно скандальное.

Но все эти годы Александр Клячин и его подельники — в первую очередь Сергей Евгеньевич Гордеев, Евгений Борисович Устенко, Василий Иванович Васин, нигериец Бамгбала Рилван Адетунжи, юрист Алексей Юрьевич Кирсанов и другие последовательно отжимали бизнес Рудникова.

И в этом им самым активным образом помогали следователи Следственного комитета СВАО г.Москвы майор Тимур Блинов и его начальник подполковник Сергей Галашко.

Сергей Галашко (на первом фото) вместе со своим подчиненным Тимуром Блиновым (на втором фото) уже более 6 лет не стесняясь помогают рейдерам посадить предпринимателя Вячеслава Рудникова и отобрать у него все активы

Без них никакого рейдерства бы не состоялось!

Можно только догадываться, насколько сильно заинтересованы в этом деле офицеры следствия, некоторые эксперты по косвенным признакам называют сумму от 2 до 5 млн долл.

В такую сумму может обойтись столь длительное и жесткое преследование органами МВД, а затем СК Рудникова.

В процессе развязанной против него войны группа Клячина заинтересовала, по мнению экспертов, проанализировавших судебные решения, не меньше 30 судей, и всех их можно назвать поименно, привести доказательства, правда, косвенные, но очень яркие, их вовлечения в работу в интересах группы Клячина.

Последний эпизод развязанной войны — кража структурами Александра Клячича активов ООО «Белкофорте» стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Это объекты недвижимости — 4 здания в Москве (построенных самой компанией) и ряд небольших объектов в регионах— всего 13 единиц.

Клячин применил свою проверенную схему.

Его людям очевидно удалось подкупить директора ООО «Белкофорте» Игоря Сундукова, чьи полномочия истекли 7 ноября 2017 года, и с помощью следователя Блинова и судей Бабушкинского райсуда незаконно продлить его полномочия.

Игорь Сундуков — уволенный директор «Белкофорте», но восстановленный следователем Блиновым

То, что членами этой ОПГ были подкуплены судьи, легко прослеживается — судьи нарушили законодательство, ст.115, в результате чего материнская компания ООО «КС—Траст«, имеющая 99,999% доли в ООО «Белкофорте», потеряла над ней контроль.

Мошенники ввели еще одного нигерийца в схему хищения — малообеспеченного жителя столицы Нигерии Лагоса (в выписке о нем говорится, что он житель района с пониженными социальными стандартами жилья в Лагосе, столице Нигерии), вероятно, знакомого нигерийца Бамгбалы, ставшего новым членом группы Клячина.

Житель трущоб в негирийском Лагосе Агбула Оладотун приехал на ЧМ-2018 по футболу в Россию и неожиданно разбогател

В конечном итоге суды были проиграны, ООО «КС—Траст» была признана вышедшей из капитала ООО «Белкофорте«.

Но осталась обязанность ООО «Белкофорте» выплатить ООО «КС—Траст» действительную стоимость активов ООО «Белкофорте«, которые оцениваются более чем в 2,5 млрд рублей.

Казалось бы — ничего страшного, ну потеряла ООО «КС—Траст» контроль, ну вышла из ООО «Белкофорте», так ведь ей должны выплатить 99,999% от стоимости ООО «Белкофорте«, то есть те же 2,5 млрд рублей.

Но не тут — то было — Клячин ведь не прост, не для того все это затевалось.

Он и его подельники организовали схему умышленного искусственного банкротства ООО «Белкофорте«.

Как же это было сделано?

Игорь Сундуков, чьи полномочия с помощью следователей и судов были незаконно продлены, помимо воли основного акционера (99,999% доли— компании «КС—Траст«) задним числом заключил договор с Василием Васиным на оказание услуг якобы с февраля 2014 года компании «Белкофорте«.

Сам при этом был директором (причем номинальным) всего один год — с 7 ноября 2016 года по 7 ноября 2017 года, более того, в феврале 2017 года обращался в полицию с заявлением о привлечении Васина к уголовной ответственности в связи с причинением ущерба ООО «Белкофорте» на сумму более 12 млн рублей.

Переобулся в воздухе — так говорят про таких, предал Рудникова, оболгал в СМИ, дал ложные показания в следствии.

И «недобросовестный» следователь Блинов и такие же судьи удержали, несмотря на нарушение закона, Сундукова в должности директора «Белкофорте»!

Вот тут — то и развернулись мошенники.

Итак, Сундуков как «директор» ООО «Белкофорте» признал «долг» перед Васиным за некие услуги — причем реально не оказанные — в размере 33 млн рублей.

Васин подал на банкротство, была введена процедура наблюдения.

Клячинские поставили не случайного конкурсного управляющего.

Основным «схемотехником» и практическим реализатором всей мошеннической схемы Вячеслав Рудников считает исключительно доверенное лицо Клячина, отвечающего за безопасность — Устенко Евгения Борисовича, а также и Гордеева Сергея Евгеньевича, «куратора» Васина со стороны Клячина.

Сергей Гордеев (справа) и Василий Васин (слева)



Наглости мошенников не было предела.

В суд поступили три заявления о якобы кредиторах ООО «Белкофорте«.

Дело #А40-218142/18.

Все три — нарочно не придумаешь, но как мы увидим позже — смешного мало.

Судя по вынесенному судьей Пахомовым Евгением решения, можно обоснованно предположить, что его интерес в этом деле присутствует и немалый.

По оценке экспертов, оценивающих решение, это могла быть благодарность в размере не менее 15-20 млн рублей — чтобы признать эти три компании реальными кредиторами.

Но обо всем по порядку.

Все три компании представили в суд договора, подписанные Сундуковым осенью 2018 года.

Первая компания, предъявившая в суд права кредитора — ООО «Оргметстрой» по выданному ей векселю ООО «Белкофорте» за якобы некие услуги.

Вообще когда в судах по банкротству появляются вексели, нормальные судьи, как говорится, «хватаются за кобуру» - это всегда исключительно подозрительно из—за любви разного рода мошенников к их использованию.

Объективный суд всегда более чем внимательно изучает все обстоятельства, связанные с выдачей и использованием векселя.

Прежде всего, непонятна экономическая целесообразность заключения договора купли—продажи векселей №Ф-2018/09/11 от 11.09.2018 года (далее – Договор) в отношении векселей, выданных 10.09.2018 года, срок погашения которых не ранее 24.09.2018 года и не позднее 26.09.2018 года, то есть через 2 недели после заключения договора.

При этом установлена отсрочка по оплате векселей на 1 год с начислением процентов на сумму задолженности в размере 9 процентов годовых.

Доводы ООО «Белкофорте» о том, что приобретение векселя было необходимо для расчете с поставщиком, выполнявшим срочные, вызванные аварией, работы на принадлежащих Должнику объектах недвижимого имущества, не подтверждены ни одним доказательством.

Суд не проверил данные доводы.

Евгений Устенко отвечает у Александра Клячина за безопасность и связи с силовыми органами

Из материалов дела следует, что отсутствовала экономическая целесообразность в заключении Договора, приобретение векселей номинальной стоимостью 150 000 000 рублей за 150 000 000 рублей с начислением процентов по ставке 9 процентов годовых не соответствует принципу разумности и обоснованности.

Обстоятельства заключения Договора свидетельствуют о злоупотреблении правами с целью искусственного создания кредиторской задолженности векселедателя.

Между ООО «ОРГМЕТСТРОЙ» и Должником отсутствовали какие—либо хозяйственные обязательственные отношения, в связи с которыми могли быть проданы векселя.

Их продажа не была связана с осуществлением предпринимательской деятельности, не привела и не могла привести к получению Должником какой—либо имущественной или иной выгоды.

Данные обстоятельства свидетельствует о недобросовестном поведении (злоупотреблении правом) со стороны Сундукова И.Б. (генеральный директор Должника).

Обстоятельства приобретения векселей свидетельствуют о явных злоупотреблениях правом, целью которых является искусственное создание кредиторской задолженности у Должника.

Согласно ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В суде представители ООО «Оргметстрой» пояснили, что якобы в ООО «Белкофорте» пришли специалисты из МЧС и обязали компанию провести ремонт вентиляционной системы.

И ремонт якобы обошелся в 150 млн рублей, который и провела эта компания, получив вексель.

То, что здание возведено в строй относительно недавно — около 8 лет и вся система воздуховода новая и стоит в разы меньше указанной суммы, никого не смущала.

Письмо из МЧС предъявлено не было, никаких документов о сметах, актов выполненных работ и тд также не представлено и не могло быть представлено, поскольку и ремонт был исключительно на бумаге.

Вторая компания — ООО «Оникс«.

Она также предьявила права кредитора о якобы неоплаченных ремонтных работах.

Сумма скромнее, но все же значительная— 22 млн рублей.

Договор датируется 01.08.2018 года.

Согласно имеющихся сведений, в штате ООО «Оникс» состоит один человек, сотрудников, необходимых для выполнения предусмотренных Договором работ, у данной организации не было.

Учитывая изложенное, ООО «Оникс» должно подтвердить наличие персонала для выполнения указанных в акте КС-2 работ либо предоставить сведения о привлеченных ею лицах для выполнения работ, документы о выполнении данных работ.

Помимо этого следует отметить, что текущий руководитель ООО «Оникс» (Никифоров А.В.) является руководителем еще в 8 организациях, бухгалтерская отчетность за 2016 и 2017 года содержит одинаковые показатели, свидетельствующие о том, что хозяйственная деятельность компанией не ведется.

Также из полученных сведений следует, что по состоянию на дату заключения Договора Ионова А.А. не являлась руководителем ООО «ОНИКС», была назначена на данную должность только 09.01.2019 года, что подтверждается в том числе и выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой изменения в ЕГЮЛ вносились лишь 23.11.2017 года (назначение генеральным директором Курбатова Е.С.), а после этого 09.01.2019 года (назначение генеральным директором Ионовой А.А.).

В судебном заседании представитель ООО «Оникс» заявил о том, что в матераилы дела был ошибочно предоставлен другой договор, подписанный «не тем директором«.

Однако исходя из даты договора, подписания его не тем лицом, можно сделать однозначный вывод о том, что сам Договор, на котором основывает свои требования заявитель, был сфальсифицирован, подписан «задним числом».

При наличии таких обстоятельств суд должен был исследовать все документы, связанные с выполнением работ по договору, а также документы, касающиеся заключения договора.

Но судью Пахомова Евгения Александровича ничего не смутило.

Практически на глазах у судьи и всех присутствующих произошел подлог, который Пахомов просто проигнорировал.

Третья компания — ООО «Ботовское» из Тверской области.

В суд представлен договор между этой компанией и ООО «Белкофорте, подписанный тем же Сундуковым о том, что ООО «Ботовское» сдает ООО «Белкофорте» в аренду чуть больше 1200 га сельскохозяйственной земли в Тверской области по цене 201 тысяча рублей за 1 га, всего на сумму 244 млн рублей.

Вдумайтесь: московская компания, единственным видом деятельности которой является сдача офисных площадей в аренду, зачем—то заинтересовалась с/х землей, и не где—нибудь — а в Тверской области, и аж целыми 1200 га, да еще и в аренду по цене в 10 раз больше, чем стоимость земли, если ее покупать.

Ну не абсурд ли?

Но это не все.

На суде представитель управляющего начала, краснея и запинаясь, бормотать, что аренда заключена с целью «выплаты действительной стоимости доли» компании КС—Траст!

Полное сумасшествие , ведь действительная стоимость доли более 2,5 млрд рублей, как можно «расплатиться» договором аренды, если по закону должны быть выплачены деньги, а не договор аренды земли.

Это даже описывать сложно — настолько это абсурдно.

Но и это не все!

«Кредитор» представил договор в марте, а зарегистрирован он был только в мае!

Но судью Пахомова не смутило ничего.

И уже совершенно неудивительным оказалось, что ООО «Ботовское» на 100% учреждено неким ООО «Геохолдинг«, зарегистрированным в Москве аккурат по тому же адресу, что и головная компания Клячина ООО «Гледен инвест«, а именно г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11 стр.44 и имеющая директором Максецкого А.И. , являющегося близким доверенным лицом Клячина и занимающим директорские должности в десятке компаний Клячина А.И.

То есть ООО «Ботовское« - полностью контролируемое Клячиным предприятие и очевидно ему же и принадлежащее, пусть даже через подставных доверенных лиц.

Здесь Клячин как рейдер потерял нюх и что называется «попался«.

Обычно он более осторожен и маскируется более тщательно.

Все три указанные компании, несмотря на абсурдность требований и отсутствие самой ничтожной проверки реальности договоров, были включены судьей Пахомовым Евгением в список кредиторов, ни одно требование и ходатайство ООО «КС—Траст» не было удовлетворено.

Судья нарушил закон, нормы и практику рассмотрения подобных споров, многочисленные Постановления Пленумов ВС.

Одного этого эпизода с ООО «Белкофорте» достаточно, чтобы привлечь Клячина и всю его банду к уголовной ответственности.

Клячин управляет настоящей преступной группой со всеми присущими ей признаками.

Вот так походя создаются искусственные мнимые кредиторы, и цель всех этих манипуляций — похитить чужое имущество.

Надо ли говорить, что в балансах всех трех указанных компаний никакие работы, кредиторская задолженность не отражены.

Потому что все договора — фальшивые, притворные, только на бумаге.

И подписал их Сундуков, который, как мы помним, остался в должности директора «Белкофорте» исключительно благодаря отчаянным усилиям следователя Блинова и ряда судей, в нарушение ст.115 принявших неправовые решения.

Прямо — таки бросается в глаза сговор и симбиоз коррупционеров — следователей и судей, обязательная спайка при рейдерских захватах.

А что же прокуроры?

А они «не видят и не слышат«.

Или не хотят видеть?

У нас давно слепых и глухих на эти должности ставят.

Все 6 лет они прикрывают атаки Клячина, поддерживают коррумпированное следствие.

Более того, еще и активно противодействуют там, где нужно возбуждать уголовные дела, вместе с Блиновым и Галашко прикрывают преступников — было подано 7 заявлений о преступлениях, совершенных членами группы Клячина, ни по одному нет возбуждения уголовных дел при наличии вопиющих доказательств.

Вернемся к захвату Клячиным ООО «Белкофорте».

Евгений Пахомов

Итак, кто такой судья Пахомов Евгений Александрович?

Семьянин, трое детей, по декларации примерно 3 млн рублей — годовой доход, то есть примерно по 250 тысяч рублей в месяц.

На жизнь точно должно хватать.

И ведь вначале дело должна была рассматривать другая судья — Фатеева Н.В. В арбитражных судах судьи назначаются автоматизированной системой.

Получается, не договорились с первым судьей?

И вот идет смена судьи и вместо нее назначается руководитель 12-го состава арбитражного суда Пахомов. Е.А.

Судьи тоже люди.

Вынося по тем или иным причинам не правовое решение, судьи понимают, что совершают незаконные действия и многих наверняка если не мучает совесть, то как минимум возникает дискомфорт.

Иногда по некоторым признакам можно это увидеть совершенно явно.

Так, когда судья Пахомов спросил у представителя управляющего ООО «Белкофорте» — кто такой Рудников — он, сидевший зрителем в зале, поднялся, представился и рассказал суть происходящего.

Это заняло более 5 минут и судья его не останавливал, хотя Рудников не являлся участником процесса.

И по окончании заседания снова он разговаривал из зала с судьей достаточно продолжительное время, и судья перед Рудниковым оправдывался!

Так судьи себя ведут, если понимают всю ущербность и незаконность своих действий.

Почему судья Пахомов принял такое неправовое решение, фактически позволившее Клячину и его группе похитить активы компании?

Здесь только два варианта — либо судья совсем не профессионал, либо он заинтересованное лицо и коррупционер (либо мог получить указание свыше, что тоже связано с коррупцией).

Поскольку он является руководителем 12-го состава московского арбитражного суда, то заподозрить его в непрофессионализме вряд ли возможно.

Но тогда поверит ли кто-нибудь, что Пахомов Евгений Александрович был объективен?

Ведь своим решением он позволил буквально прикрыть хищения огромных, миллиардных сумм.

Именно его решением будет размахивать мошенник, «доказывая», что он «прав, хоть и украл«.

Вот так посмотришь на иного судью и выругаешься, так и хочется сказать — тебе не в судьи идти, а в камеру лет на 10, да с конфискацией.

Но ведь они правят, они все решают, их назначают, они не избираются и чувствуют себя совершенно неуязвимыми.

И ведь по всей стране такая вот пахомовщина!

Не мудрено, что народ просто ненавидит судей, а люстрация судей стала желаемым требованием огромного числа граждан страны.

Зададимся вопросом: является ли Клячин Александр бизнесменом либо мошенником, который маскируется под бизнесмена?

И ещё: является ли судья Пахомов Евгений честным и неподкупным судьей и нужно ли, обращаясь к нему, говорить «Ваша честь«?

Вся деятельность Клячина демонстрирует принцип и порядки современной России — если ты воруешь миллиардами — ты неуязвим.

Важно только вовремя поделиться с нужными людьми, которые прикроют.

А для этого нужны связи, именно в них и вкладывается Клячин.

По многочисленным публикациям, проходящим в интернете, социальных сетях, телеграмм—каналах и т.д. Клячин имеет огромные связи во всех правоохранительных органах, прокуратуре, судах, поддерживает дружеские и партнерские отношения с другими олигархами, также имеющими огромные связи и штаты «решальщиков«.

Но может быть кто— то все же сможет его остановить?

Автор: Макар Сторожевой