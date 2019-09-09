Китай вложит $400 млрд инвестиций в экономику Ирана

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Соглашение включает пункт, позволяющий по крайней мере одной российской компании участвовать в проектах вместе с китайскими операторами



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Иран и Китай обновили подписанное в 2016 году 25-летнее соглашение, которое предусматривает 400 миллиардов долларов китайских инвестиций в богатую природными ресурсами ближневосточную страну, пишет газета Petroleum Economist.

Об обновлении стало известно во время визита в конце августа министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в Пекин, где государственный советник из Китая Ван Йи назвал две страны «всеобъемлющими стратегическими партнерами».

По мнению Petroleum Economist, сделка представляет собой «потенциально существенный сдвиг в глобальном балансе нефтегазового сектора» и может ознаменовать «сейсмический сдвиг в мировом углеводородном секторе», когда доллары США не будут участвовать в платежах по товарным сделкам.

Инвестиции в нефтегазовые и нефтехимические проекты

«Центральным столпом новой сделки является то, что Китай инвестирует 280 миллиардов долларов в развитие иранского нефтяного, газового и нефтехимического секторов», - говорится в ежемесячном издании, в котором упоминается «высокопоставленный источник, тесно связанный с министерством нефти Ирана».

Эта сумма может быть включена в первый пятилетний период сделки, но при этом нужно иметь в виду, что дополнительные инвестиции будут доступны в каждом последующем пятилетнем периоде при условии согласия обеих сторон.

Petroleum Economist на протяжении десятилетий является авторитетным изданием энергетической отрасли, более известным благодаря своему сложному анализу.

Его отчет следует за другой историей в прошлом месяце о том, что Китай «вновь включил» Иран в три ключевых энергетических проекта, а именно 11-ю фазу сверхгигантского месторождения Южный Парс, нефтяные месторождения Западный Карун и экспортный терминал Яск.

Государственная Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), один из производителей «большой тройки», владеет 80% акций в Фазе 11 после ухода французской Major Total в августе 2018 года в ответ на санкции США.

С тех пор CNPC добилась незначительных успехов в разработке флагманского проекта, но она согласилась ускорить его разработку после получения 30-процентной скидки на мировую рыночную цену на потенциальный экспорт конденсата и СПГ, отмечает Petroleum Economist.

Китай также согласился увеличить добычу на иранских нефтяных месторождениях Западный Карун, включая Северный Азадеган, управляемый CNPC, и Ядаваран, управляемый другой компанией «большой тройки» Sinopec, на дополнительные 500 000 баррелей в день к концу 2020 года.

Согласно источнику, цитируемому журналом, Иран надеется увеличить прогнозируемые коэффициенты извлечения с месторождений с нынешних 5% запасов до как минимум 25% к концу 2021 года.

«При каждом увеличении процентного пункта показатель извлекаемых запасов будет увеличиваться на 670 миллионов баррелей, или около 34 миллиардов долларов доходов, даже если нефть будет стоить 50 долларов за баррель», - цитирует издание источник.

Инвестиции в производственную инфраструктуру

По словам иранского источника, тесное участие Китая в наращивании производственной инфраструктуры Ирана будет полностью соответствовать его гигантской инициативе «Один пояс - одна дорога».

Азиатский гигант намерен использовать дешевую рабочую силу, имеющуюся в Иране, для строительства заводов, спроектированных и контролируемых крупными китайскими производственными компаниями, с такими же спецификациями и операциями, что и в Китае.

Идея заключается в отправке китайских товаров на западные рынки с использованием транспортной инфраструктуры Ирана.

Крупнейший транспортный проект Пекина в Иране стоит 1,5 миллиарда долларов на электрификацию железнодорожной линии от Тегерана до Мешхеда протяженностью 926 километров.

Также планируется построить линию скоростных поездов Тегеран-Ком-Исфахан и расширить эту модернизированную сеть до северо-запада через Тебриз.

Железная дорога является частью Нового шелкового пути протяженностью 2300 км, который соединит Урумчи в богатой природными ресурсами провинции Китая Синьцзян с Тегераном, соединяя Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан по пути и проходя в Европу через Турцию.

Среди преимуществ китайские компании получат право первого отказа от участия в торгах на любые новые, остановленные или незавершенные разработки нефтяных и газовых месторождений, говорится в сообщении.

Китайские фирмы также будут иметь право отказа от возможности участвовать в любых нефтехимических проектах в Иране, включая предоставление технологий, систем, технологических компонентов и персонала, необходимых для завершения таких проектов.

Россия косвенно вовлечена

В сообщении говорится, что соглашение включает пункт, позволяющий по крайней мере одной российской компании участвовать в проектах вместе с китайскими операторами.

Россия, косвенно включенная в соглашение, взвешивает аналогичную договоренность с Ираном. В июне две страны подписали дюжину соглашений о сотрудничестве, охватывающих энергетику, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, фармацевтику и туризм.

Соглашения были подписаны, когда министр энергетики России Александр Новак посетил Иран с делегацией из 120 бизнесменов, включая представителей частных и государственных компаний.

Столкнувшись с США

По мнению Petroleum Economist, один из ключевых моментов этих сделок связан с тем, что и Китай, и Россия занимают места в Совете Безопасности ООН, что затрудняет дальнейшие санкции США или любого другого противника в отношении Ирана.

«Чтобы обойти любое дальнейшее усиление санкций - и со временем побудить США вернуться за стол переговоров - у Ирана теперь есть два из пяти голосов СБ ООН на его стороне», - говорит иранский источник.

Пекин выступил против Соединенных Штатов, заявив, что сотрудничество Китая с Ираном является законным в соответствии с международным правом и должно быть «соблюдено».

В июле Китай импортировал более 900 000 метрических тонн сырой нефти из Ирана, что на 8% больше, чем месяцем ранее, показали данные, опубликованные на прошлой неделе Главным таможенным управлением Китая (GAC).

Импорт крупнейшим в мире покупателем нефти и, что более важно, увеличение поставок произошло, несмотря на угрозу Вашингтона наказать компании после отмены односторонних санкций в отношении иранской нефти 2 мая.

Пекин приготовился к любым последствиям своего участия в иранских проектах и к возможным столкновения с США, заявил в прошлом месяце международный энергетический веб-сайт OilPrice.com.

«Если из-за какого-либо из этих китайских проектов в Иране последуют проблемы со стороны США, то Пекин в полной мере задействует «ядерный вариант» продажи всех или значительной части своих 1,4-триллионных долларов казначейских векселей США», - сказано в сообщении.

Оригинал статьи: PressTV