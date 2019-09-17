Как правильно рассчитаться с долгами?

20:43

Современная закредитованность населения просто зашкаливает, а потому многие задаются вопросом, как рассчитаться с долгами и прийти к финансовому благополучию

Вас ждет тернистый путь, но его нужно пройти и важно сделать это правильно. Мы подскажем, как именно, а с вашей стороны потребуется лишь следование определенным правилам и строгая самодисциплина.

Универсальная стратегия

Скорее всего, у вас есть возможность платить по кредитам, и это ваше основное долговое обязательство. Но если есть дополнительные долги своим знакомым, то придется поднапрячься. Представим пошаговую инструкцию.

1. Первое, что нужно сделать с долгами – не брать новых. Сделайте это уже сейчас, как бы ни было тяжело.

2. Подумайте о том, как правильно распределить бюджет на следующий месяц. Оптимизируйте свои расходы. Если долгов много, и по ним большие просрочки, придется пожертвовать качеством своей жизни.

3. Рассчитывайтесь с долгами сразу после получения какого-либо дохода. Не думайте, что отправлять по 50 рублей – это несерьезно. Лучше уже так, чем совсем никак.

4. Равномерно отдавайте долги всем. Постепенно крупные суммы будут уменьшаться. Всем будет спокойнее. Если вы сконцентрируетесь на одном долге, остальные будут нервничать, звонить вам и писать, в результате нервничать будете и вы.

5. Если кредиты стали слишком тяжелым бременем, можно пройти процедуру банкротства. Это сложно и не всегда актуально, но задуматься об этом тоже стоит.

Как раздавать долги и богатеть?

Звучит абсурдно, но это не только возможно, но и абсолютно правильно. Вам необходимо параллельно собирать свой капитал. Откладывайте по 10% от своего дохода на банковский счет. Это необходимо для создания подушки безопасности.

А еще это необходимо для той ситуации, если на вас надавят, и придется срочно искать деньги, чтобы рассчитаться с долгом. Вы сможете взять необходимую сумму оттуда и погасить хотя бы часть долга.

Повышайте свой доход постоянно. Абсолютно каждый способен повысить свой доход как минимум на 20% в год. Даже если вы постоянно на работе, и у вас нет свободного времени, постарайтесь сделать так, чтобы ваш труд ценился больше.

Требуйте у начальства повышения заработной платы, если вы хорошо работаете, ищите новую работу или подработку. Если вы зададитесь целью повысить свой доход, то обязательно вскоре увидите новые возможности для дополнительного заработка.

Если всё вышеперечисленное уже пройдено, но с долгами так и не удаётся расстаться, то рассмотрите помощь юридической фирмы по признанию вас банкротом. Ведь с недавних пор наше законодательство позволяет становиться банкротами не только юридическим, но и физическим лицам.

По материалам сайта https://2lex.ru/