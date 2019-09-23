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Как зарабатывать на рукоделии выше среднего

17:05 23.09.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Есть очень много людей, которые обожают рукоделие. Одним нравится создавать, другие в восторге от рукотворных уникальных изделий 

Именно поэтому вполне естественно то, что многие рассматривают эту сферу деятельности как перспективное решение в качестве основной работы, и, естественно, желают поднять свою прибыль до достойного уровня.

С чего начать хенд-мейд мастеру, чтобы получить первые деньги

Чтобы зарабатывать на своем хобби, для начала нужно создать привлекательное изделие. Когда оно будет готово, и вы убедитесь, что все получилось опрятно, аккуратно, привлекательно, покажите эту вещь вашим знакомым. Очень может быть, что кто-то захочет купить результат вашего творчества, или же заказать индивидуальное изготовление чего-то. Кстати, для этого даже не требуются личные встречи с кем-либо – достаточно выложить качественные и творческие фото вашей поделки в свои социальные сети.

Если не получается привлечь клиентов или покупателей таким простым способом, воспользуйтесь досками объявлений, специальными сайтами для продажи хенд-мейда, аукционами. Если вы готовы вложить деньги в продвижение вашего дела – можно опробовать несколько способов платной рекламы.

Правила, которые помогут зарабатывать на рукоделии больше

Пожалуй, самое главное правило: найдите надёжного поставщика недорого но качественного сырья для рукоделия, ведь сократив расходы на готовую поделку вы получите больше прибыли. В моём случае, мне помог сайт http://melodiabisera.ru и Авито, что подойдёт именно вам — лучше всех знаете только вы, главное ищите и всё получится!

А теперь, представляем вашему вниманию несколько важных советов и принципов, которые позволят вам достичь хорошей прибыли за счет занятия рукоделием:

• Создавайте то, на что есть спрос.
• Ваши поделки должны быть качественными, безупречными во всем.
• Используйте хенд-мейд для создания подарков вашим близким – это будет весьма эффективная реклама для вас.
• Стильно ведите соцсети или собственный сайт, страницы на специализированных веб-ресурсах, чтобы привлекать клиентов.
• Стремитесь постоянно развивать свое мастерство – тогда вы сможете зарабатывать и на обучении хенд-мейду.
• Делайте больше того, что нравится.
• Будьте старательны, целеустремленны, не опускайте руки раньше времени.
• Создавайте эксклюзив.
• Не жалейте денег на хороший материал, развитие и качественную рекламу. Больше вкладываете – больше получаете.

На самом деле, получать хорошую прибыль на хенд-мейде - это вполне реально. Для нужно верить в себя, стараться и работать качественно, постоянно развивать и приносить людям максимум пользы.
 

Темы: Личные финансы, Экономика
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