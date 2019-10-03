Инициированное Клячиным уголовное дело против предпринимателя Рудникова в третий раз возвращено судом прокурору

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Инициированное группой рейдера - миллиардера Александра Клячина уголовное дело против русского предпринимателя Вячеслава Рудникова в третий раз возвращено судом прокурору

Фактически подтверждая явную сфабрикованность уголовного дела следователями СК РФ СВАО г Москвы Блиновым Т.Б. и его руководителем Галашко С.К. при полной поддержке Бабушкинской прокуратуры и прокуратуры СВАО г. Москвы в отношении русского предпринимателя Вячеслава Рудникова, дело в третий (!) раз за последние 5 лет возвращается в прокуратуру из суда с убийственными формулировками.

Так, 12 августа 2019 года Тушинский суд в своём решении в частности написал: «В формулировке предъявленного обвинения не отражено, в чем конкретно заключается противоправность действий Рудникова В.А., не указано, какое конкретно имущество либо право на долю имущества приобрёл путём мошеннических действий Рудников В.А. и обратил его в свою пользу». И это - за 6 лет «расследования» Следственным комитетом. Мосгорсуд 26 октября 2019 года оставил это решение в силе.

Русский предприниматель Вячеслав Рудников. Фото из архива

Сам Вячеслав Рудников отметил: «Сотрудники СК РФ по СВАО г. Москвы Тимур Блинов и Сергей Галашко сами являются преступниками. Причём это можно доказать документально, что я и сделал, отправив заявление на возбуждение уголовного дела в отношении них на имя Бастрыкина А.И., а также в суд. Мало того, что они незаконно возбудили дело, незаконно держали меня 14 месяцев под домашним арестом, помогли группе Клячина похитить многомиллиардное имущество, но они же и покрывают преступников. По моим многочисленным заявлениям в отношении участников ОПГ Клячина ими не принято никаких действий. То следствие эти заявления теряет, то прячет, то просто игнорируют, причём это продолжается 2 последних года.

Следователь Тимур Блинов сделал карьеру на деле против Рудникова, поднявшись от старлея до майора. Фото из соцсети

Подполковник Сергей Галашко, начальник Блинова, руководитель СК по СВАО г Москвы - чем объясняется дикое упорство выдать белое за черное и обвинить Рудникова в несуществующем преступлении? Фото с сайта cont.ws

Руководство в ГСУ СК, очевидно, покрывает этот беспредел, предполагаю, что там есть люди в доле с Клячиным. А руководство СК РФ в лице Бастрыкина А.И. либо его заместителей, видимо, не хочет выносить сор из избы, для них разоблачение очередных «оборотней в погонах» крайне нежелательно - портит имидж борцов с преступностью. Вообще, поневоле столкнувшись с правоохранительными органами, понимаешь, что называются они так скорее по недоразумению. Напротив, они сами часто попирают любые законы и нормы, убивают все живое вокруг. В России прекрасно себя чувствуют только дельцы или мошенники, маскирующиеся под предпринимателей, такие, как Клячин. Предпринимателям и бизнесменам в России очень тяжело».

Против Вячеслава Рудникова в СМИ была организована информационная война, когда солидные российские издания, такие, как «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и «Независимая газета», изливали на своих страницах откровенную ложь, клевету и рассказывали читателям небылицы. Особенно отличилась «Независимая газета», которую Вячеслав Рудников называет «газетой, зависимой от заказных публикаций»: она опубликовала целых три статьи с откровенной клеветой. Против этих изданий адвокатами Рудникова готовится большой иск. Сам Рудников планирует рассказать детали этой инфовойны на страницах СМИ.

Константинин Ремчуков, главред «Независимой газеты». Фото с сайта kremlin.ru

Павел Гусев, главред «Московского комсомольца». Фото со страницы Павла Гусева с Facebook

Вячеслав Рудников считает, что все это было организовано ближайшими помощниками Александра Клячина - Евгением Устенко и Сергеем (Евгеньевичем) Гордеевым.

Александр Клячин, считающий себя бизнесменом. Фото с сайта azimuthotels.com

Евгений Устенко, «правая рука» Клячина, специалист по силовому сопровождению рейдерских захватов «хозяина». Стоп-кадр из видео

Сергей Гордеев (справа), живет на три дома - Россия, юг Франции, Лондон; в России предпочитает «зарабатывать». Фото с сайта sovsekretno.ru

История преследования Вячеслава Рудникова тянется более 6 лет. Все эти годы российский миллиардер-рейдер Александр Клячин пытается отобрать принадлежащие Рудникову компании. И ему почти все удалось: похищены около 10 компаний, в том числе группа «Эр-Стайл» стоимостью более 10 млрд рублей, ещё минимум на 5 млрд нанесён ущерб проектам Рудникова, которые пришлось либо заморозить, либо закрыть. Это удалось сделать путём сговора Клячина с миноритарным акционером Василием Васиным и нигерийцем Бамгбалой Адетунжи.

Василий Васин, предавший того, кто взял его в бизнес. Фото из архива

Бамгбала Адетунжи, гражданин Нигерии и России. Фото из архива

Уголовное дело, возбужденное против Рудникова, использовалось как таран, средство давления, лишения возможности сопротивляться и распоряжаться собственными финансами. Так, в рамках уголовного дела были незаконно арестованы активы ООО «Белкофорте», причем с февраля 2014 года, необоснованно долго, при том, что никаких претензий ни тогда, ни позже к этой компании у следствия не было. Но чего не сделаешь ради «заказа»!

Арест был снят лишь зимой 2018 года, тогда, когда с помощью продажных судей, следователей и прокуроров удалось взять под контроль управление в ООО «Белкофорте», незаконно передав его помощнику Рудникова - Игорю Сундукову, предавшему шефа и перешедшему к рейдерам из-за огромных личных долгов. Сундуков оставил жену и решил жениться на девушке моложе себя на 20 лет. Потом передумал. А у папы несостоявшейся невесты занял деньги и ... в общем, не бизнесмен Сундуков оказался. Папа потребовал деньги «взад», и Сундуков завис с огромными долгами. И предательство Рудникова, своего ближайшего друга, с которым он дружил семьями более 20 лет, показалось Сундукову выходом из сложившейся ситуации.

Игорь Сундуков, самый подлый в мире человек, по мнению Рудникова. Фото из архива

В настоящее время в арбитражных судах решается вопрос - удастся ли группе Клячина – Васина - Бамгбалы окончательно похитить имущество стоимостью 2,5 млрд рублей. Пока они выигрывают - судья Пахомов Е.А. явно на стороне мошенников: независимые экспертизы показали абсолютно однозначно незаконность его решений. По словам Вячеслава Рудникова, он обратился к двум бывшим судьям и в две компании, занимающиеся банкротствами. Все четверо дали своё заключение: «300% умышленное управляемое банкротство успешной компании с целью хищения её активов».

Судья московского Арбитражного суда Евгений Пахомов, легко превращающий «воду в вино». Фото с сайта pravo.ru

Вячеслав Рудников, по его словам, подготовил документы и передал их на проведение официальной экспертизы и включение кандидатуры Пахомова Е.А. в «чёрный список судей», анонсированный омбудсменом Борисом Титовым. Возможно, Евгений Пахомов - первый кандидат на попадание в этот список.

Борис Титов, омбудсмен, анонсировавший создание «чёрного списка судей». Фото с сайта 24smi.org

Один из самых известных московских адвокатов, изучив уголовное дело против Вячеслава Рудникова, был конкретен: «Следственный комитет “обделался” по-крупному. Три возврата суда прокурору - это приговор самому Следкому. Классика рейдерских захватов, хоть учебник пиши. Вообще непонятно, как Рудников смог продержаться так долго - судя по документам и происходящим событиям, давление на него было чудовищным. Вот так взять и выбросить за борт человека, построившего бизнес "с нуля", причём не сырьевой, а в области ИТ-технологий, даже попавшего в список "Форбс" за свои несомненные предпринимательские таланты и достижения - в этом надо сильно постараться. Это дело может стать новым флагом для оппозиции из ряда "Я/Мы Вячеслав Рудников". Это дело, если хотите - визитка беспредела с предпринимателями 2010-х годов. И я уверен, оно войдёт в историю как одно из наиболее ярких и характеризующих нынешний режим за целое десятилетие».