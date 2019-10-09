Знакомимся в деталях с франшизой. Что такое франшиза и зачем она бизнесу?

14:32

Франшиза - это отличное подспорье для тех, кто хочет примерить на себя роль бизнесмена

Франшиза - что это?

Начинающий предприниматель в самом начале своей предпринимательской деятельности должен решить одну дилемму - создать свою бизнес-модель или использовать уже имеющуюся. Каждый вариант имеет свои определенные преимущества и недостатки. Если тратить время на обдумывание бизнес-модели совсем не хочется, то просто купить франшизу, представляющую в целом передачу прав на использование бренда. Довольно-таки многие бизнесмены уже успели оценить данную бизнес-модель с положительной стороны. Но, вне зависимости от этого, следует понимать, что у франшизы есть, как положительные, так и отрицательные стороны.

Положительные стороны франшизы

Впервые термин "франшиза" появился за рубежом. В этом нет ничего удивительно. Здесь мелкий и средний бизнес весьма и весьма развит. Более половины организаций в Европе и не только функционирует на данной бизнес-модели. Обладает она следующими преимуществами:

- известный бренд. Франшиза позволяет сэкономить уйму средств, которые пошли бы на рекламу и на формирование положительного имиджа. Новый бизнес легко входит в рынок и заочно имеет широкую аудиторию потребителей;

- проверенная бизнес-модель. Ассортимент бизнес-моделей огромен. Но, объединяет их все один параметр - они прошли проверку временем. Предприниматель, став обладателем франшизы, не столкнется с массой недостатков на этапе становления бизнеса;

- помощь со стороны "старшего брата". Под ним понимается франчайзер, продавший бизнес-модель. Он даст советы по многим аспектам работы, начиная от маркетинга и, заканчивая оформлением помещений;

- налаженная база поставщиков. Поставщиков всего необходимого для плодотворного ведения бизнеса огромное множество. Но, лишь некоторые из них работают на совесть. Франчайзер уже наработал пул проверенных партнеров и поделится ими с теми, кто приобретет франшизу у него.

Отрицательные стороны приобретения бизнес-модели

Теперь стоит взглянуть на обратную сторону франшизы. Итак, перечень минусов включает:

- крупные единовременные траты при открытии бизнеса. Они уйдут именно на покупку права использовать чужой бренд. Некоторые франшизы предполагают еще и внесение платежей через определенные временные промежутки;

- бизнес невозможно продать без соглашения на это франчайзера. Тем самым предприниматель вроде бы и имеет свое дело, но полных прав у него на бизнес нет;

- жесткий контроль. Все бизнес-процессы контролируются франчайзером, то есть головной компанией. Предприниматель не имеет возможности внести какие-либо коррективы. Малейшее отступление от предписаний приведет к разрыву договора и огромным штрафам.

Если сказать в целом, то франшиза - это отличное подспорье для тех, кто хочет примерить на себя роль бизнесмена, но не знает с чем связать свое будущее дело.