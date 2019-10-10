Как зарабатывать на дому в 2019 году?

15:03

Нужно учитывать тот факт, что новичкам необходимо сначала сделать себе хорошую репутацию

Работа мечты для каждого

Ранний подъем, завтрак на ходу, душный общественный транспорт… Звучит совсем непривлекательно. К счастью, современный мир диктует свои правила, и любой работник компании, каждый специалист в своей области может работать удаленно, из своей уютной квартиры, не сталкиваясь с непогодой и неприятными коллегами.

С чего начать?

Для начала стоит понять, кем Вы себя видите, чем хотите заниматься. Безусловно, если у Вас уже есть профессиональные знания и навыки, Вы сможете быстро найти своего работодателя, а, может, и не одного. Работа в интернете на дому дает полную свободу выбора.

Существует огромное количество приложений, бирж и сайтов для размещения как работ от заказчиков, так и резюме работников. Перечислим некоторые, стоящие вашего внимания.

Популярные биржи:

• FL.ru;

• Workspace;

• Etxt.ru;

• Kwork;

• Advego;

• Behance.net;

• Adobe Stock;

• HRtime.ru.

Приложения для удаленной работы:

• AdvertApp;

• Invoice;

• Toggl;

• Timely;

• Shake.

Удобные для фриланса сайты:

• Sloganbase.ru;

• Revision.ru;

• Forsmi.ru;

• Mediajobs.ru;

• Sol.ru;

• Headhunter;

• Работа.ru;

• Zarplata.ru.

Всё, что Вам нужно – пройти онлайн-регистрацию. С этого момента все двери открыты.

Как найти своего работодателя?

Важно учитывать, что большинство компаний, которые работают со специалистами удаленно, всё равно придерживаются плавающего, но все же графика. В основном активность приходится на будние дни в рабочие часы по московскому времени. Тщательно заполните своё резюме или анкету, чтобы у потенциальных заказчиков было полное представление о Вас и Ваших способностях, опыте. Чем больше данных, тем скорее Вы найдете своего работодателя, тем самым обеспечив стабильную работу и заработок.

Достойная оплата

Нужно учитывать тот факт, что новичкам необходимо сначала сделать себе хорошую репутацию. Если о Вас знают и говорят, как об отличном исполнителе, то и оплата будет всегда достойной. Конечно, начинать придется с заказов и проектов, не отличающихся высокой оплатой. Кроме того, стоит выделить не менее 4-5 часов в день на выполнение работы, иначе размер Ваших денежных вознаграждений будет невысок. В зависимости от стажа, начальная цена может варьироваться. Таким образом, Вы можете добиться заработной платы, в несколько раз превышающей доход на обычной офлайн-работе.

Работа в интернете на дому имеет огромное количество плюсов: отсутствие ранних подъемов, задержки зарплат, необходимости уживаться в сложном коллективе, трат на дорогу от дома до работы и обратно, наличие возможности создания индивидуального графика и смены профессии. От Вас необходимо только желание работать и зарабатывать.