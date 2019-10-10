Власть нашла источник денег для «кремлевских олигархов»

Выяснилось, что беднеющее население тратит больше, чем официально зарабатывает

Федеральная налоговая служба совершила «открытие» — обнаружила существенное расхождение между расходами россиян и их официальными доходами. Это свидетельствует о высоком уровне теневых зарплат в стране, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук в ходе обсуждения федеральной целевой программы по легализации теневой заработной платы в Саратове.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Например в Татарстане, сообщила Бондарчук, расходы населения в 2017 году превысили их доходы на 44,8%, а в Саратовской области на 31,5%. «Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в серой зоне, а значит — не работает на развитие экономики регионов», — сделала вывод заместитель всероссийского мытаря.

По ее словам, нередко уровень официальной зарплаты в компаниях оказывается ниже и МРОТ (11,28 тысячи рублей в месяц), и даже прожиточного минимума. Причем, это характерно не только для малого и среднего бизнеса (к этому привыкли?), но и для крупных предприятий с тысячами работников. Задача ФНС — переломить негативный тренд.

О том, что объем «серых» зарплат вырос и достиг 10 трлн рублей, заговорили еще в конце сентября. Такой вывод был сделан из долгосрочного бюджетного прогноза, внесенного в Госдуму. Действительно, громадная сумма. До этого о «серых» зарплатах 15 млн россиян заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом ответственность за «серые» зарплаты их получатели возлагают в основном на власти. Согласно опросу ФОМ, так считают 53%. Еще 31% винят работодателей. В целом большинство — 63% относятся к такому явлению как «серые» зарплаты негативно. То есть наемные работники вполне сознательные люди и если и получают зарплату в конвертах, то вынуждено.

Начало новой кампании с теневыми доходами россиян связывают с усилением информационных возможностей ФНС. Не зря в правительстве так много говорят о цифровизации. Оцифровав и запротоколировав каждую копейку дохода гражданина, власти без труда смогут взимать с них положенные налоги. А ну плати, гад!

Похоже, в условиях кризиса, не умея обеспечить в стране экономический рост, власти решили упростить себе задачу и занялись выжиманием последних соков из простых людей. Их ведь много — миллионы. «Мужички прокормят», рассуждали помещики времен Российской империи. «Люди — новая нефть», — уверены нынешние чиновники и нувориши.

Таким образом, нынешние планы ФНС, также как и «оприходование» самозанятых, повышение НДС, цен на бензин и т. п. являются ничем иным как продолжением людоедской пенсионной реформы. Суть у всех этих новаций одна — выжать из граждан по максимуму, чтобы имущему классу не пришлось покрывать выпавшие из-за рецессии доходы из собственного кармана.

Строгие меры государства были бы, наверное, оправданы, если бы предпринимались ко всем россиянам, включая богатых. Однако наши олигархи зарплаты не получают и практически не платят налоги со своих громадных доходов, так как их бизнесы надежно спрятаны в офшорах. Если у простых россиян доходы порой «серые», то у нуворишей они «черные».

На этом фоне требование от населения дотошно исполнять закон выглядит лицемерием. Российские власти готовы ловить простых людей за недоплаченные налоги, как это сделали в свое время американцы с мафиози Аль-Капоне, которого не получилось привлечь к ответственности за «обычные» преступления. Мы что для них, гангстеры?

Если бы Кремль добился возврата растащенных во время приватизации активов в Россию, национализировал ключевые производства, заставил имущих платить со своих громадных доходов, и не 13 процентов, а по прогрессивной шкале, тогда бы люди увидели, что наше государство существует для всех его граждан, а не для кучки избранных. Такому государству и налоги платили бы охотнее.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев отмечает, что, подсчитывая расходы граждан, ФНС вышла за рамки своих полномочий.

— Во-первых, сам факт сопоставления доходов и расходов — это незаконная операция с точки зрения налогового контроля. Налоговые органы в настоящее время не имеют права это делать, это выход за пределы их компетенции. Другими словами, это неприемлемая попытка контроля над доходами населения.

Во-вторых, сколько люди тратят и сколько зарабатывают — это не стопроцентные величины, которые соотносятся между собой. Так, нельзя забывать о кредитах, а также о денежных средствах, которые не отражаются для целей налогообложения. Например, дарение. Соответственно, сделанный ФНС вывод не только незаконный, но и некачественный, так как не отражает все данные.

— Тем не менее, проблема «серых» зарплат все-таки есть…

— Это общегосударственная проблема — люди не хотят отдавать часть своих заработанных средств. Но зачастую это еще и не их собственный выбор, а работодателя. Нельзя говорить о том, что у ФНС не хватает полномочий для того, чтобы с серыми схемами бороться. В настоящее время у налоговых органов есть все полномочия для выявления таких схем, а их распространенность говорит о низком качестве работы ФНС.

— Вы сказали «не хотят отдавать»?

— Нежелание людей платить налоги во многом вызвано непониманием того, на что именно эти налоги тратятся. Высокий уровень хищений бюджетных средств не способствует доверию населения. Чтобы повысить собираемость налогов, надо не прессовать население и бизнес, а, наоборот, показать, что благодаря этим налогам будет сделано.

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов считает, что проблема «серой» экономики носит комплексный характер.

— Меня не удивляют данные ФНС. Ещё на прошлой неделе прозвучали слова о размерах теневой экономики страны. По данным Росфинмониторинга, ее объем в 2018 году составил 20,7 трлн рублей. Это сопоставимо с доходами федерального бюджета. Кроме того, согласно опросу Superjob.ru, 43 процента россиян получают или согласны получать заработную плату в конверте. Я готов предположить, что этот процент даже существенно выше. Масштаб «серого» фонда оплаты труда достигает 10 трлн рублей в год. Радости мало.

— Почему люди соглашаются трудиться в «серой» зоне? Ведь «белая» зарплата лучше…

— Россияне, столкнувшись с реализмом капиталистического уклада экономики, а также неожиданно «помолодев» в результате пенсионной реформы прошлого года, не видят целесообразности уплаты налогов. Текущая политика правительства буквально толкает их в «серую» экономику. Это связано с крайней неэффективностью многих государственных целевых программ как в экономической, так и в социальной сфере, с отсутствием систематизированной и целенаправленной политики формирования российского среднего класса и бизнеса малого и среднего круга.

С каждым годом этих субъектов хозяйственно-экономической деятельности становится все меньше и отношение к ним у населения не улучшается. Кредит доверия у населения к бизнесу снижается, равно как и снижается само желание быть бизнесменом или собственником. К тому же у населения есть яркие примеры российских чудо-олигархов и волны чековых аукционов и новых русских эпохи «Единой России».

Те, кто находится в бюджетной сфере, хоть как-то сталкиваются с возможной индексацией своих доходов, а остальные, не видя возможности профессионального и социального роста, стремятся сохранить свои доходы на приемлемом уровне, что в условиях отсутствия значимого роста экономики страны и падения реально располагаемых доходов уверенно толкает их в «серую» зону. Ради этого люди идут на любые ухищрения.

Да и частный бизнес, явно не растущий и не зажиточный, еле-еле сводя концы с концами, не стремится к увеличению своих издержек, а заработная плата — это издержки и платить с высокой заработной платы и всего фонда оплаты труда взносы в казну государства, в те времена, когда прибыль, то есть то её нет, как минимум трудно. Значит выход опять в «серой зоне». Слава богу, что есть потребители, которые, беря кредиты и работая во всё той же «серой» экономике, тратят свои «серые» рубли на товары и услуги и тем самым спасают страну и её экономику от рецессии.

— В каком направлении, по-вашему, надо двигаться, чтобы решить проблему «серой экономики»?

— Необходимо менять подход к инвесторам и их инвестициям в страну. Без денег даже на уровне частного домохозяйства что-то построить невозможно. Надо не только иметь прозрачную и всем понятную налоговую систему, но и создавать устойчивую взаимосвязь между разными участниками экономической деятельности, функционирующую в условиях доступности возможностей и условий для развития, на базе правового государства, в котором частная собственность имеет главенствующую роль и значение.

Также полезно иногда проводить ревизию базовых постулатов общества, сравнивая их с действительностью. Ведь основной смысл государства заключается не только в том, чтобы сохранить государственность и независимость, но и в том, чтобы весь «глубинный» русский или российский народ был в состоянии сказать, что он находится в зоне комфорта и видит успехи страны, примеряя их на себя. Вот тогда, наверное, те люди, которые платят налоги, смогут с полной уверенностью сказать: я плачу налоги и мои налоги содержат и развивают страну.