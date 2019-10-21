Падение акций Яндекса - закулисные игры?

22:15

Пятничные торги на Московской бирже обернулись стремительным падением котировок крупнейшего интернет-игрока, компании "Яндекс"

По итогам торгов, акции яндекс потеряли в цене более восемнадцати процентов! В денежном выражении, это внушительная сумма составляет примерно сто сорок миллиардов рублей. Хотя к концу торговой сессии акции немного отыграли утреннее падение, эксперты связали это с техническим закрытием позиций трейдеров.

Яндекс уже демонстрировал подобные ямы. Прошлогоднее обсуждение возможного вхождения Сбербанка в число акционеров, вызвало панику на бирже. Хотя Сбербанк проводил совместные проекты, акции упали на впечатляющие двадцать два процента. Попробуем же разобраться, чем же вызвано октябрьское падение котировок.

Рука государства

Влиятельные биржевые эксперты, анализируя произошедшие события, отмечают подозрительную активизацию сделок по продаже акции яндекса. Средний объем ежедневных сделок был превышен более чем в два раза. Основанием же, послужил обсуждаемый в Кремле законопроект, о интернет-ресурсах государственного значения.

Если кратко сформулировать, блуждающую терминологию законотворцев, будет ясно - запретить иностранным акционерам, владеть более двадцати процентами акций значимых площадок Рунета. Список значимых площадок еще проходит согласование.

Участники рынка мгновенно поняли, на какой интернет-ресурс был направлен удар. Владелец Яндекса имеет гражданство Мальты, сама же компания зарегистрирована в Голландии. Начался немедленный вывод из инвестиционного портфеля, столь опасных активов.

Проба сил

Существенное снижение стоимости акции яндекс не осталось без внимания. Правительство выпустило несколько комментариев, общий тон которых звучал как, "закон еще сырой, требуется доработка". Многие эксперты связывают такой вброс, прошлогодней попыткой захвата Сбербанком акций Яндекса.

Противостояние государственных структур и владельца поисковика тянется уже давно. Помимо Сбербанка, власти подбирались со стороны закона о СМИ. Пытаясь узаконить отнесение "Яндекс.Новости" к средствам массовой информации. Попытка провалилась. Теперь новый подход к снаряду.

Такое развитие событий вызвало жесткую критику со стороны интернет-компаний. онлайн кинотеатр "Иви", "Мегафон" выступили с обвинениями в готовящемся рейдерском захвате Яндекса. Некоторые биржевые аналитики предполагают затишье до нового года, а затем продолжение атаки на Яндекс. Другие, наоборот, предполагают, что скоро всё нормализуется.

