Продуктовые контрсанкции обходятся россиянам в 445 млрд рублей в год

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Каждый год россияне теряют 445 миллиардов рублей (в ценах 2013 года) из-за государственных продовольственных контрсанкций. Об этом говорится в совместном исследовании экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР, которое привел «Коммерсант».

Эксперты изучили эффект ввода эмбарго на ряд заграничных продуктов питания, объявленного Кремлем в 2014 году.

«Суммарные потери потребителей составляют 445 миллиардов рублей или 3000 рублей в год на каждого гражданина России, что эквивалентно увеличению расходов на питание на 4,8% для тех, кто близок к черте бедности», — говорится в исследовании. 84% этих денег были перераспределены в пользу российских производителей, 3% — в пользу импортеров, а 13% стали чистыми потерями.

Птица, свинина и помидоры стали исключением среди продуктов питания. Рост их внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления.

Контрсанкции, запрещающие импорт в Россию основных категорий продуктов питания, были введены в августе 2014 года в ответ на санкции со стороны Евросоюза, США и ряда других стран. В Кремле неоднократно заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.