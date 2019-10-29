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Продуктовые контрсанкции обходятся россиянам в 445 млрд рублей в год

11:46 29.10.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Каждый год россияне теряют 445 миллиардов рублей (в ценах 2013 года) из-за государственных продовольственных контрсанкций. Об этом говорится в совместном исследовании экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР, которое привел «Коммерсант».

Эксперты изучили эффект ввода эмбарго на ряд заграничных продуктов питания, объявленного Кремлем в 2014 году.

«Суммарные потери потребителей составляют 445 миллиардов рублей или 3000 рублей в год на каждого гражданина России, что эквивалентно увеличению расходов на питание на 4,8% для тех, кто близок к черте бедности», — говорится в исследовании. 84% этих денег были перераспределены в пользу российских производителей, 3% — в пользу импортеров, а 13% стали чистыми потерями.

Птица, свинина и помидоры стали исключением среди продуктов питания. Рост их внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления.

Контрсанкции, запрещающие импорт в Россию основных категорий продуктов питания, были введены в августе 2014 года в ответ на санкции со стороны Евросоюза, США и ряда других стран. В Кремле неоднократно заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.

Темы: Россия, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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29.10.2019, 13:51
Гость: Вот это

насосали, так насосали.....Это в РАНХиГС и ЦЭФИР эксперты-экономисты? Забыли еще сюда ВШЭ присовокупить? А так, если по сути, бред полный. Ни одного аргумента, ни одного факта. Треп. Это что я, типа, на отсутствии хамона три штуки (в среднем) за год потерял? Теряют (материально, от падения объема продаж) на эмбарго экспортеры продовольствия, а не потребители. Сей опус РАНХиГС и ЦЭФИР есть намерение выдать желаемое за действительное.
29.10.2019, 13:35
Гость: так

"потребители и производители, в этом случае, суть граждане одной страны" - только вы не учитываете, что между ними паразитируют государство, монополии и кучи посредников, которые жируют за их счет.
29.10.2019, 13:35
Гость: Иван

Крым принадлежал и будет принадлежать России.А санкции не за то ,что Россия его "прибрала",а за то что хохлы не отдали остров американцам,и сегодня на острове стояли ракеты США.Не обломилось!А Европа как ей приказали так и сделала.Ленинград 900 дней морили голодом,но люди выстояли,а сегодня,никто не должен голодать,работать надо дальше и положить с прибором на все происки.
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