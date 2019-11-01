Возможности SMS-рассылки для бизнеса

16:20

Массовые и персонализированные SMS-рассылки используются в бизнесе, в сфере услуг

Такую рассылку выбирают транспортные и курьерские службы, банки, операторы связи, онлайн-магазины, предприятия коммунальной сферы.

Эффективность коротких сообщений

С помощью СМС-сообщений бизнесмены могут экономить деньги на обслуживании клиентов, информировать покупателей о поступлении новых товаров. Интернет-магазины используют короткие оповещения для:

* информирования клиента о постановке заказа на исполнение;

* информирования о сроках доставки заказа;

* отправки товара.

SMS-рассылки - недорогой и эффективный способ информирования клиентов. В текст сообщения включают точки контакта, с помощью которых отслеживают эффективность взаимодействия с заказчиком.

СМС-сообщения помогают продвигать бизнес, этот метод рекламы можно сравнить с SMM, билбордами. При планировании рекламной кампании нужно четко понимать, какие результаты она принесет. Например, для повышения лояльности клиентов отлично подходят сервисные рассылки.

Информационная смс рассылка имеет много преимуществ перед email-сообщениями. Люди привыкли к тому, что короткие сообщения отправляют родственники и друзья. Плюс в том, что клиенты прочтут SMS быстрее, чем электронное письмо. СМС - это адресная рассылка, а не безликое электронное письмо. Открываемость коротких сообщений лучше, чем email-писем.

Для чего нужны SMS?

SMS-рассылка - один из эффективных инструментов для увеличения роста продаж. Плюс в том, что SMS доставляет информацию клиенту персонализировано. Короткие сообщения выполняют разные задачи:

* стимулируют продажи;

* помогают закрыть сделку;

* увеличивают трафик на сайте;

* повышают лояльность клиентов;

* расширяют клиентскую базу.

С помощью SMS-рассылки можно получить обратную связь, узнать мнения клиентов о товарах (услугах) компании. Покупатели или заказчики имеют возможность оценивать качество обслуживания и при этом не тратить свое время.

SMS-сообщения помогают поднимать продажи, увеличивать количество клиентов. Отправка 1 сообщения обойдется бизнесмену в 1-3 рубля.

Чтобы СМС-сообщения были эффективными, нужно придерживаться определенных правил. Люди обращают внимание только на те уведомления, которые вызывают интерес. По этой причине необходимо внимательно изучать клиентскую базу, соблюдать интервал между отправкой SMS-рассылки. Обязательно нужно помнить о часовом поясе, времени суток клиента.