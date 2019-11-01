Возможности SMS-рассылки для бизнеса
Такую рассылку выбирают транспортные и курьерские службы, банки, операторы связи, онлайн-магазины, предприятия коммунальной сферы.
Эффективность коротких сообщений
С помощью СМС-сообщений бизнесмены могут экономить деньги на обслуживании клиентов, информировать покупателей о поступлении новых товаров. Интернет-магазины используют короткие оповещения для:
* информирования клиента о постановке заказа на исполнение;
* информирования о сроках доставки заказа;
* отправки товара.
SMS-рассылки - недорогой и эффективный способ информирования клиентов. В текст сообщения включают точки контакта, с помощью которых отслеживают эффективность взаимодействия с заказчиком.
СМС-сообщения помогают продвигать бизнес, этот метод рекламы можно сравнить с SMM, билбордами. При планировании рекламной кампании нужно четко понимать, какие результаты она принесет. Например, для повышения лояльности клиентов отлично подходят сервисные рассылки.
Информационная смс рассылка имеет много преимуществ перед email-сообщениями. Люди привыкли к тому, что короткие сообщения отправляют родственники и друзья. Плюс в том, что клиенты прочтут SMS быстрее, чем электронное письмо. СМС - это адресная рассылка, а не безликое электронное письмо. Открываемость коротких сообщений лучше, чем email-писем.
Для чего нужны SMS?
SMS-рассылка - один из эффективных инструментов для увеличения роста продаж. Плюс в том, что SMS доставляет информацию клиенту персонализировано. Короткие сообщения выполняют разные задачи:
* стимулируют продажи;
* помогают закрыть сделку;
* увеличивают трафик на сайте;
* повышают лояльность клиентов;
* расширяют клиентскую базу.
С помощью SMS-рассылки можно получить обратную связь, узнать мнения клиентов о товарах (услугах) компании. Покупатели или заказчики имеют возможность оценивать качество обслуживания и при этом не тратить свое время.
SMS-сообщения помогают поднимать продажи, увеличивать количество клиентов. Отправка 1 сообщения обойдется бизнесмену в 1-3 рубля.
Чтобы СМС-сообщения были эффективными, нужно придерживаться определенных правил. Люди обращают внимание только на те уведомления, которые вызывают интерес. По этой причине необходимо внимательно изучать клиентскую базу, соблюдать интервал между отправкой SMS-рассылки. Обязательно нужно помнить о часовом поясе, времени суток клиента.