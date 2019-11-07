Получится ли взять кредит, если нет справки 2 ндфл?

22:55

Получение кредитных средств всегда сопряжено с необходимостью собирать документы для банка

Справка 2-НДФЛ является одним из самых важных документов, от которого зависит одобрение заявки. При этом банки могут выдать кредит без справки 2 ндфл, но такие предложения актуальны только для потребительского кредитования с высокими процентными ставками. В среднем условия по таким кредитам выглядят следующим образом:

* Сумма: от 30 000 рублей до 300 000 рублей.

* Процентная ставка: 10,2% и выше. Банки указывают минимальную процентную ставку, но она может отличаться от фактической в полтора раза и даже больше.

При отсутствии данной справки банк обязательно потребует дополнительного подтверждения доходов от заемщика. В качестве такого подтверждения могут выступать:

* Доходы, которые клиент получает на банковскую карту в том банке, где собирается брать кредит. Альтернативой этому варианту может быть выписка с банковской карту другого банка за последние полгода, где будут четко видны поступления средств от работы.

* Наличие автомобиля также существенно упростит для заемщика получение ссуды. Для подтверждения его наличия достаточно принести в банковское отделение документы на нее.

* В качестве подтверждения платежеспособности можно предъявить документы владения на имущество. Не стоит путать такие кредиты с залоговыми. Документы на машину и недвижимость нужны просто для того, чтобы банковский сотрудник сделал у себя пометку о платежеспособности. Никакой договор залога при этом не составляется.

Общие требования к заемщикам, желающим оформить кредит без 2-НДФЛ

* Минимальный возраст должен составлять от 20 лет (некоторые банки делают исключение даже для граждан, достигших 18 лет).

* Наличие общего трудового стажа не менее чем в 6 месяцев и работы на последнем месте на срок не менее чем в 3 месяца, что также имеет принципиальное значение для банковских организаций.

* Наличие действующего паспорта с постоянным местом регистрации. Многие банки относятся к этому правилу более строго, чем остальные, и даже требуют от клиента оформление кредита только в отделении, расположенном рядом с местом регистрации.

* Хорошая кредитная история и кредитный рейтинг. Хорошая КИ достигается путем своевременного выполнения финансовых обязательств перед банковским учреждением. Чем лучше КИ и кредитный рейтинг, тем на большую сумму может рассчитывать клиент. При наличии отрицательной кредитной истории нужно разработать программу для ее исправления.