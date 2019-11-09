Банки начали возвращать горожанам деньги за покупки и проезд в общественном транспорте

18:17

Способов разумного потребления в сфере финансов в настоящее время достаточно

Об этом нам рассказал эксперт по финансам, налогам и банкам Александр Сергеевич Клишин.

- Расскажите о разумном потреблении в сфере покупок. Что поможет экономить без ущерба для комфорта?

- Во-первых, избегать спонтанных приобретений и маркетинговых ловушек в виде акций, распродаж или скидок. Во-вторых, соблюдать принцип экологичности при выборе товаров: например, носить с собой дежурную авоську (экономия на покупке пакетов из супермаркета в год составит от 700 рублей и выше), ежедневно набирать очищенную воду из фильтра дома вместо того, чтобы каждый раз приобретать новую бутылку (экономия до 1500 рублей в месяц). В-третьих, отказаться от приобретения бессмысленных вещей в угоду трендам, - рекомендует экономист Александр Клишин.

- Серьезные расходы горожан связаны с содержанием автомобиля. Есть ли разумная альтернатива?

- Если требуется ежедневно перемещаться между домом и работой, имеет смысл обратить внимание на городской транспорт. В последние годы в Москве он значительно ускорился. Нужно сравнить расходы на бензин и обслуживание авто и стоимость проезда на маршрутке, метро, троллейбусе или МЦК, - отмечает экономист А.С. Клишин. – Также альтернатива собственному авто – такси и каршеринг. Зачастую они оказываются гораздо выгоднее. Если покупка машины – необходимость, важно выбирать модель ценником не выше 10-11 ежемесячных зарплат. Это позволит не залезть в грабительские автокредиты.

- Что выгоднее с точки зрения расходов финансов – покупка жилья или его аренда?

- Аренда жилья дает целый ряд преимуществ: возможность жить в нужном районе – рядом с работой и школой для ребенка. Это позволяет экономить расходы жителей на проезде, а также – на ипотечных ежемесячных выплатах, которые гораздо больше платы за аренду, не говоря уже о существенном первоначальном взносе, - делится заместитель директора по экономике и финансам АО «Уралсибгидрострой» Александр Клишин.

- Сейчас практически каждый житель мегаполиса пользуется пластиковой картой. Какие возможности она дает в плане сокращения расходов?

- Помимо процентов с депозитных и кредитных карт, не стоит забывать про карты с кэшбэком, когда банк возвращает часть трат на покупки и даже на проезд в общественном транспорте. А также про кобрендинговые карты – делая с их помощью покупки, владелец зарабатывает баллы, которые затем может использовать для приобретения конкретных вещей, - поясняет экономист Александр Клишин, ранее занимавший руководящие должности в ОАО «Сбербанк», НК «Лукойл – Гарант», ЗАО «ВТБ 24» и других.

- Есть ли будущее за концепцией экономики совместного потребления? Помогает ли она сократить расходы жителей?

- Определенно. Концепция затронула самые разные сектора экономики – начиная от поездок (сервисы поиска попутчиков) и заканчивая онлайн-аукционами, приобретя глобальный размах, - рассказывает исполнительный директор «Уралсибконтракт» Александр Клишин. - С их помощью миллионы жителей оптимизируют свои расходы и повышают уровень жизни. Размер экономики совместного потребления в мире неуклонно растет и, по прогнозам, через два года достигнет более $40 млрд.

Способов разумного потребления в сфере финансов в настоящее время достаточно. Важно учитывать все имеющиеся возможности для сокращения расходов без ущерба для личного комфорта.