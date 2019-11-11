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Минфин предложил убрать из Уголовного кодекса статьи о валютных нарушениях

13:07 11.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин России предложил убрать из УК РФ две статьи с наказаниями за валютные нарушения — невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (статьи 193 и 193.1 УК соответственно). Проект поправок уже подготовлен, сообщили «Ведомости».

Минфин считает, что валютные нарушения следует квалифицировать как способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов. Потому Минфин хочет дополнить уголовные статьи за легализацию преступных доходов (174 и 174.1) новым квалифицирующим признаком — переводы нерезидентам по подложным документам. Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки предлагается полностью отменить.

Статьи о легализации преступных доходов, пишет газета, предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. В действующей редакции УК за переводы нерезидентам с использованием подложных документов предусмотрено более строгое наказание — до 10 лет лишения свободы.

Свою инициативу, касающуюся уголовной ответственности за валютные нарушения, подготовил и внес в правительство Минюст. По данным «Ведомостей», этот документ предлагает оставить в Уголовном кодексе статью о переводах нерезидентам с использованием подложных документов, а убрать только статью о невозврате валютной выручки (ст. 193 УК).

В марте 2019 году к кабмину с просьбой отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки обратились четыре бизнес-ассоциации — Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нужно отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки, заменив ее административной.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 15:52
Гость: gvozd

я вообще не понимаю зачем тогда было выгонять либерал-большевиков, если людей продолжают сажать в зиндан за экономические операции?!
я подчеркиваю, речь идет о "Ваших" заработанных деньгах и о том что вам Разрешено с ними делать, а не о воровстве или грабеже.
это "ваши" Уже заработанные Вами бабки вам предписывается сдавать в госкассу. никто здесь не обсуждает КАК вы их заработали.
и з то что вы не выпонили приказ хозяина о сдаче вами заработанного, вас сегодня полагается поместить в яму..
чем это отличается от большевизма илу феодализма - найдите разницу.
11.11.2019, 14:36
Гость: Разве это нарушения,

только бизнес.
11.11.2019, 14:24
Гость: инфернально хохоча

И чем сие обернётся? выводить и не возвращать валюту станут чаще?
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