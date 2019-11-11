Минфин предложил убрать из Уголовного кодекса статьи о валютных нарушениях

13:07

Минфин России предложил убрать из УК РФ две статьи с наказаниями за валютные нарушения — невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (статьи 193 и 193.1 УК соответственно). Проект поправок уже подготовлен, сообщили «Ведомости».

Минфин считает, что валютные нарушения следует квалифицировать как способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов. Потому Минфин хочет дополнить уголовные статьи за легализацию преступных доходов (174 и 174.1) новым квалифицирующим признаком — переводы нерезидентам по подложным документам. Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки предлагается полностью отменить.

Статьи о легализации преступных доходов, пишет газета, предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. В действующей редакции УК за переводы нерезидентам с использованием подложных документов предусмотрено более строгое наказание — до 10 лет лишения свободы.

Свою инициативу, касающуюся уголовной ответственности за валютные нарушения, подготовил и внес в правительство Минюст. По данным «Ведомостей», этот документ предлагает оставить в Уголовном кодексе статью о переводах нерезидентам с использованием подложных документов, а убрать только статью о невозврате валютной выручки (ст. 193 УК).

В марте 2019 году к кабмину с просьбой отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки обратились четыре бизнес-ассоциации — Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нужно отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки, заменив ее административной.