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Украина прекратит закупать электроэнергию у России

10:35 11.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Украины приняли "политическое решение" отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом на своей странице в Fecebook заявил бывший депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко.

"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре", — в частности, написал он.

По словам Ляшко, Украина потеряла несколько миллиардов гривен из-за "российской экспансии" на украинский энергетический рынок.

В 2015 году киевские власти приняли решение прекратить закупки электроэнергии из России. Импорт был возобновлен вновь в сентябре 2019 года.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.

За два месяца Украина импортировала около 586 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 16:04
Гость: Украинец

А еще мы из домов переселяемся в землянки и пещеры, вместо обычной одежды начинаем носить шкуры котов, собак и хомячков. Ездим не на авто и поездах,а на возах, запряженных волами. На обед же мы едим вот таких Знатоков.
11.11.2019, 15:46
Гость: Григорий

Атошникам все прощается. И это неудивительно. На майдане штаты создали нацию наркоманов с которыми нормальные люди не хотят связываться, тем более что эти наркоманы вооружены. Необходимо этих атошников одеть в смирительные рубашки и в психушке лечить галопиредолом и уколами серы.
Но в первую очередь необходимо с 4 этажа сбу сбросить вниз головой на асфальт штатовских советников, которые и в настоящее время снабжают "патриотов" украины наркотой.
11.11.2019, 14:00
Гость: Однако

Скорее всего это разборки между украинскими олигархами. Электроэнергию на Украине Ахметов контролирует и у него цены на эл. энергию высокие.
Коломойский продавил решение о закупках дешевой эл. энергии в России, которая в основном шла на его предприятия.
Поскольку Беню сейчас активно прессуют в США, видимо это отголоски.Зелю заставили отменить решение.
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