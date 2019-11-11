Украина прекратит закупать электроэнергию у России

10:35

Власти Украины приняли "политическое решение" отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом на своей странице в Fecebook заявил бывший депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко.

"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре", — в частности, написал он.

По словам Ляшко, Украина потеряла несколько миллиардов гривен из-за "российской экспансии" на украинский энергетический рынок.

В 2015 году киевские власти приняли решение прекратить закупки электроэнергии из России. Импорт был возобновлен вновь в сентябре 2019 года.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.

За два месяца Украина импортировала около 586 миллионов киловатт-часов электроэнергии.