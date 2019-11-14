Цифровизация бизнеса как новый тренд

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Comindware HR является качественным решением, разработанным на базе BPM-платформы

Цифровая трансформация бизнеса представляет собой внедрение самых актуальных цифровых технологий в процессы предприятия. Этот подход подразумевает не только использование программного обеспечение, но также нужные аппараты и принципы, меняющие подход к управлению, внешним коммуникациям и корпоративной культуре.

Главные преимущества использования цифровой трансформации

* Снижение затрат на производственные процессы. Это касается не только финансовых затрат, но также и затрат по времени. Данное преимущество имеет принципиальное значение для всех заказчиков, которые хотят получить полный контроль над своими финансами и их фактическим расходованием.

* Относительно невысокая стоимость в сочетании с высокой эффективностью. Программное и аппаратное обеспечение для цифровой трансформации бизнеса является бюджетным в сравнении с тем, сколько средств принесет его использование владельцам предприятия.

* Улучшение клиентского опыта. При помощи качественных цифровых продуктов присутствует возможность более тесно взаимодействовать с клиентами, выявлять и удовлетворять их потребности. Благодаря такому подходу удается существенно улучшить качество обслуживания.

* Существенно ускорение бизнес процессов. Это важное преимущество для всех заказчиков, ведь при помощи цифровых технологий удается сократить количество лиц, задействованных в передаче информации, а также в ее внедрении. В итоге существенно повышается скорость и эффективность работы всего коллектива. Это положительно сказывается на результатах деятельности предприятия.

Необходимость периодически устанавливать обновления, а также необходимость постоянно следить за новинками в данной сфере чтобы не отставать от конкурентов. Тем не менее для большинства клиентов таких систем это является больше не минусом, а вынужденной необходимостью, ведь следить за инновациями — обязательная составляющая любого современного бизнеса.

Автоматизация HR-процессов

Comindware HR является качественным решением, разработанным на базе BPM-платформы. Оно дает возможность объединить в себе самые важные и актуальные процессы в области HR. Это может быть машинное обучение, специальные чат-боты и программное обеспечение, которое также помогает решить проблему оцифровки работы команд в компании и повышения их эффективности. Благодаря данному решению удастся очень просто и эффективно выявить недочеты в процессах и оптимизировать всю работу как над ними, так и по HR в целом.