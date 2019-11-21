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Кредит наличными без поручителей - реальность

23:02 21.11.2019

Верите ли вы в возможность получения относительно небольшого кредита в максимально короткий срок без поручителей и папки документов? 

Если же сомневаетесь, то можно на примере сервиса «ШвидкоГроші» познакомиться с миром МФО Украины. Данная компания предлагает получить сумму до 10 000 грн. и тратить ее на свое усмотрение, оплачивая 2% в день. Человек может смело продлевать срок кредита, а приходить в отделение необходимо только единожды – в первый раз, для подписания договора. Официальная бумага содержит полностью прозрачные условия, поэтому никаких неприятных сюрпризов быть не должно. В дальнейшем обращение и выдача средств происходит в режиме онлайн и занимает около 20 минут.

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Как возвращать деньги?

После того, как кредит наличными без поручителей был потрачен, и подошло время возвращения долга, человек имеет несколько вариантов:

  • Заглянуть в физическое отделение компании, которых по всей стране расположено около 200. Поэтому не исключено, что один из таких филиалов размещен по дороге домой с работы. На портале можно проверить их размещение по адресам;
  • Произвести оплату, воспользовавшись терминалом. Сам процесс несложный, ведь нужно всего лишь следовать указаниям на экране. Главное помнить, что нередко средства попадают на указанный счет в течение нескольких дней, поэтому не получив мгновенного уведомления, не стоит паниковать;
  • Совершить все финансовые операции в режиме онлайн, причем перевод может быть осуществлен как с карты, которая раньше пополнялась компанией, так и с любой другой, где есть необходимая сумма. Этот вариант считается самым выгодным, ведь не требует от человека временных затрат, сборов на поход куда-то или каких-либо рисков.

Взяв займ онлайн без справок, необходимо понимать, что отсрочка по оплате возможна, но только в случае погашения задолженности по процентам. Если же у человека появилась возможность закрыть кредит раньше оговоренного срока, подобное положение дел позволит ему сэкономить и почувствовать свободу взять новую ссуду на еще более выгодных условиях. Если заемщик числится как добропорядочный клиент, система балует его приятными бонусами. Благодаря гибким условиям, получить деньги в долг могут как студенты, так и домохозяйки, имеющие небольшую прибыль. В большинстве случаев люди берут ссуду до зарплаты, ведь подобное решение позволит не портить себе настроение из-за нехватки средств на бытовые нужды.

Темы: Личные финансы, Экономика
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