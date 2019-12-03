Варианты получения кредита онлайн - на карту, электронный кошелек

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Популярность онлайн-кредитования растет стремительными темпами

В этой тенденции нет ничего удивительного, поскольку заявка на получение кредита может быть оформлена через Интернет. Банковские учреждения часто отказывают клиентам в предоставлении ссуды из-за испорченной кредитной истории, гарантий возврата, отсутствия постоянного места работы. В подобных случаях проблему нехватки средств способен решить микрозайм. Его можно получить оперативно, без поиска поручителей и подготовки многочисленных справок.

Способы получения кредита онлайн

В большинстве случаев пользователи оформляют кредит онлайн на карту. Однако сегодня микрофинансовые организации предоставляют другие не менее удобные способы получения ссуды. В зависимости от условий сотрудничества и личных предпочтений заемщика, деньги могут быть получены следующими способами:

- на банковский счет;

- через электронный кошелек;

- через социальные сети ("ВКонтакте", "Одноклассники").

Наиболее удобный способ получения средств пользователь может выбрать в процессе формирования заявки. При этом важно, чтобы банковская карта, электронный кошелек были оформлены на имя заемщика. Это обязательное требование, которое предъявляют все микрофинансовые организации.

Удобство оформления кредита на карту, электронный кошелек

Требования к заемщикам в онлайн-сервисах сведены к минимуму. Благодаря этому практически каждый совершеннолетний гражданин может оформить деньги под проценты. Это стало возможным за счет высокотехнологичной системы, которая не только обрабатывает заявки, но и принимает решения о выдаче средств в автоматическом режиме. В случае положительного ответа деньги переводятся на указанную карту или счет электронного кошелька в течение 20 минут. Во время формирования заявки требуется указать данные паспорта, а также ИНН, номер телефона. Вся процедура занимает не более 15 минут. В случае повторного обращения средства могут быть оформлены практически мгновенно.

Какой способ получения онлайн-кредита выбрать - решать заемщику. Для одобрения заявки эксперты рекомендуют указывать только достоверные данные. В противном случае система может не только отклонить запрос, но и автоматически занести заемщика в "черный" список. Кроме возможности выбора наиболее удобного способа получения средств, пользователи также оценят отсутствие бюрократии, наличие отсрочек и льготных условий.