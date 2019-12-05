Все особенности оформления онлайн-кредитов

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Иногда деньги нужны срочно, а до зарплаты остается еще неделя или даже больше времени

В такой ситуации правильным решением станет оформление кредита через Интернет. Онлайн-кредитование создано для того, чтобы заемщики быстро смогли улучшить финансовое положение.

Условия кредитования

Услуга доступна всем совершеннолетним клиентам. Кредит Онлайн смогут оформить студенты, безработные заемщики, пенсионеры. При повторном оформлении ссуды уменьшается процентная ставка и увеличивается сумма денег.

Финансовые организации предлагают деньги на таких условиях:

- наличие паспортных данных клиента;

- заемщик имеет банковскую карту;

- правильное заполнение онлайн-заявки;

- ежедневное начисление процентов;

- небольшая сумма первого займа;

- минимальный пакет документов.

Надежные компании не требуют от заемщиков залогов, не обращают внимания на социальный статус клиента. Некоторые организации не отказывают в финансовой помощи даже людям с плохой КИ.

Как выбрать кредитное учреждение?

Заемщики должны обращать внимание не только на условия выдачи денег. Большое значение имеют процентные ставки, которые варьируются в пределах 1-3%. Новым клиентам займ часто выдается под 0,01%.

При выборе кредитной компании следует обращать внимание на:

- максимальную сумму кредита;

- способы погашения задолженности;

- возможность пролонгирования;

- сроки погашения.

Доступная сумма кредита зависит от политики финансового учреждения. Новым заемщикам предложены не слишком большие суммы, которые увеличиваются при повторном обращении.

Есть такие способы погашения задолженности: на сайте компании, через банковские терминалы, с помощью электронного перевода. Наиболее удобно вносить платежи через свой персональный кабинет.

В случае форс-мажорных обстоятельств (например, задержка зарплаты) заемщик сможет продлить период онлайн-кредитования без дополнительных процентов. Сотрудничество с финансовым учреждением обойдется без штрафных санкций, пени.

Деньги взаймы выдаются на срок от нескольких дней до 1 года. Краткосрочные онлайн-кредиты можно оформить на месяц-полтора.

Практически каждый заемщик может одолжить необходимую сумму денег через Интернет. Запросы клиентов одобряются в онлайн-режиме, а деньги поступают на карту максимально быстро. Специальный кредитный калькулятор поможет заемщику правильно выбрать подходящее предложение.