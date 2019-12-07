Как взять микрокредит на выгодных условиях. Варианты возврата средств

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Микрокредитование – актуальная услуга для России

В современной жизни часто случаются непредвиденные ситуации, требующие серьезных денежных вливаний. Когда срочно нужны деньги на небольшой период времени, на выручку приходят микрофинансовые организации. Выбрать подходящего кредитора можно на сайте https://zajmy-na-kartu.ru, на котором представлены надежные представители сферы финансовых услуг.

Кто может взять микрокредит?

Микрокредиты доступны практически всем желающим. МФО предлагают свои услуги россиянам от 18-23 до 60-80 лет. Ограничение по возрасту зависит от политики кредитной организации. Также для получения денег желательно иметь дебетовую карту. Некоторые конторы выдают наличные, но в этом случае придется ехать в офис компании, тратить на это время. Наличие банковской карты дает возможность выбирать из десятков кредиторов, предлагающих финансирование по схожим ставкам.

Среди клиентов МФО довольно много людей с плохой кредитной историей. Испортить отношения с банками сегодня очень просто. Достаточно не выплачивать вовремя кредиты. Когда у человека появляется соответствующая запись в БКИ, банки сразу меняют к нему отношение: отказывают в финансировании или кредитуют, но по более высоким ставкам. Еще один минус банковского кредитования – потеря времени. Пока они будут рассматривать заявку, можно взять деньги в МФО, решить вопрос, и вернуть их обратно.

Варианты возврата средств

Возврат микрокредита часто производится тем же способом, что и получение денег, хотя возможны и другие варианты. Клиенты могут:

- пользоваться межкарточными переводами;

- перечислять электронные деньги;

- вносить платежи через терминал оплаты;

- делать банковские переводы.

Заемщика уведомляют о способе погашения до заключения сделки. Все это прописывается в договоре.

Где выгодней?

На портале zajmy-na-kartu представлены только проверенные кредитные организации. По каждой указана ставка, по которой можно получить деньги. Брать кредиты в интернете удобно тем, что никто не торопит. Стоимость каждого предложения можно просчитать на кредитном калькуляторе МФО и сравнить результаты. Многие организации пишут, что они работают по ставке до 1%. На деле это означает, что возможны варианты как с 0,3%, так и с 0,99% в зависимости от политики компании. Можно отправить сразу несколько заявок по наиболее выгодным предложениям, тогда наверняка кто-нибудь одобрит и выдаст кредит.

И последнее. Обязательно платите микрокредиты вовремя. В случае просрочек возможны серьезные штрафы.