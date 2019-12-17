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Займ под залог ПТС

12:03 17.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Займ под залог ПТС — возможность для заемщика получить деньги на свои нужды временно отдав паспорт транспортного средства 

Подобный вид кредитования достаточно популярен у владельцев автомобилей, так как можно будет продолжать эксплуатацию машины вне зависимости от наличия паспорта. Особенным преимуществом подобный займ обладает для людей, чья профессия связана с вождением и без авто не обойтись.

Как оформляется займ под залог ПТС?

Первым делом следует обратиться в Единый Центр Залогов по ссылке https://center-zalog.ru/krasnodar/ и подать заявку на нахождение кредитора. После этого менеджер свяжется с заемщиком по указанному номеру мобильного телефона. Далее можно следовать простой инструкции:

1. Необходимо прийти в отделение организации.
2. Подать всего три необходимых документа: паспорт, свидетельство о рождении и ПТС;
3. Практически со 100% получить деньги и остаться с автомобилем.

Выплачивается до 95% стоимость транспортного средства, так как оценка производится профессионалами по актуальной рыночной стоимости. Денежные средства сразу выдаются наличными или перечисляются на карту, в зависимости от пожеланий клиента.

Сколько нужно будет платить процентов?

Минимальный процент займа начинается от 2% в месяц. Взяв деньги под такой процент в размере 150 000 рублей на 2 месяца выплачивать дополнительно нужно будет всего 6000. Это выгодное предложение, особенно для тех, кому отказывают в банках или других кредитных организациях.

Одобрение происходит практически мгновенно, решение выносится в течение 30-60 минут. При этом заемщику не предлагаются первые попавшиеся организации, исключительно проверенные и дающие минимальный процент.

Что если у меня плохая кредитная история?

Благодаря большому количеству проверенных партнеров данный фактор не является преградой. Любая кредитная история не окажется помехой перед получением необходимых денег. Кредиторы хорошо понимают жизненные ситуации людей, а потому желают только своевременного погашения актуальных соглашений. Учитывая, что речь идёт о займе под залог, кредиторы куда охотнее пойдут на сделку.

Единый Центр Залогов

Оставить заявку на поиск кредитора можно абсолютно бесплатно, все комиссионные расходы оплачивает дающий деньги. У компании есть большое число партнеров, среди которых гарантированно найдется подходящий. Согласно информации на сайте, в число кредиторов входят исключительно надежные организации, работающие большой срок и обладающие безупречной репутацией. При этом экономится ваше время, так как самостоятельным поиском можно не заниматься.


 

Темы: Личные финансы, Экономика
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