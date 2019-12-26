]]>
]]>
Главная Экономика Личные финансы

Налоговый вычет на детей

14:02 26.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Поддержка семей от государства включает в себя создание льгот, улучшающих их уровень жизни 

Одной из таких льгот является налоговый вычет на детей — семьи с несовершеннолетними детьми могут воспользоваться правом на снижение подоходного налога.

Кто может получить вычет

Обратиться в налоговую службу для получения вычета могут родители, опекуны, усыновители и попечители, которые являются гражданами России. При этом следует учитывать следующие особенности:

1. Необходимо подтвердить статус с помощью свидетельства о рождении или решения суда
2. Разведенные родители обязаны предоставить квитанции, подтверждающие выплаты алиментов или письменное подтверждение второго родителя
3. Отчимы и мачехи имеют право пользоваться льготами в случае официального оформления брака
4. Родителям, лишенных родительских прав, не отказано в налоговом вычете
5. Кровное родство не обязательно подтверждать

Особенности получения

Получение вычетов возможно на несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. В ситуации когда ребенок имеет собственный доход, родители или опекуны имеют право пользоваться льготой. Но государство отказывает в этом при вступлении ребенка в брак.

Наличие в семье инвалида до 18 лет предполагает предоставление налогового вычета при любом заболевании, но после совершеннолетия на вычет могут рассчитывать только родители детей-инвалидов 1 и 2 групп не достигших 24 лет, при этом они должны находиться на очном обучении в специализированных учебных заведениях.

Оформление

Для снижения подоходного налога следует обратиться к работодателю со следующими документами:

- заявление
- паспорт
- свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о усыновлении
- свидетельство о регистрации брака
- медицинское заключение о присвоении инвалидности ребенку
- справка с места учебы совершеннолетнего ребенка
- решение суда (для опекунов и попечителей)

Если обращающийся гражданин имеет несколько работодателей, то обратиться за вычетом он может только к одному из них. При смене места работы, следует предъявить новому работодателю справку по форме 2-НДФЛ.

Налогоплательщик, который не получал вычеты на протяжении года, имеет право обратиться в территориальную инспекцию ФНС РФ. При этом необходимо предоставить весь пакет документов, указанных выше, заполнить декларацию 3-НДФЛ и указать банковские реквизиты для получения удержанной суммы. Также для этого можно обратиться к своему работодателю.

Максимальные налоговые преференции получают родители многодетных семей и детей-инвалидов. При этом право на вычет имеет каждый родитель. Также государство предоставляет вычеты на затраты на лечение и образование несовершеннолетних детей.

Темы: Личные финансы, Экономика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.