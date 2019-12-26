14:02

Поддержка семей от государства включает в себя создание льгот, улучшающих их уровень жизни

Одной из таких льгот является налоговый вычет на детей — семьи с несовершеннолетними детьми могут воспользоваться правом на снижение подоходного налога.

Кто может получить вычет

Обратиться в налоговую службу для получения вычета могут родители, опекуны, усыновители и попечители, которые являются гражданами России. При этом следует учитывать следующие особенности:

1. Необходимо подтвердить статус с помощью свидетельства о рождении или решения суда

2. Разведенные родители обязаны предоставить квитанции, подтверждающие выплаты алиментов или письменное подтверждение второго родителя

3. Отчимы и мачехи имеют право пользоваться льготами в случае официального оформления брака

4. Родителям, лишенных родительских прав, не отказано в налоговом вычете

5. Кровное родство не обязательно подтверждать

Особенности получения

Получение вычетов возможно на несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. В ситуации когда ребенок имеет собственный доход, родители или опекуны имеют право пользоваться льготой. Но государство отказывает в этом при вступлении ребенка в брак.

Наличие в семье инвалида до 18 лет предполагает предоставление налогового вычета при любом заболевании, но после совершеннолетия на вычет могут рассчитывать только родители детей-инвалидов 1 и 2 групп не достигших 24 лет, при этом они должны находиться на очном обучении в специализированных учебных заведениях.

Оформление

Для снижения подоходного налога следует обратиться к работодателю со следующими документами:

- заявление

- паспорт

- свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о усыновлении

- свидетельство о регистрации брака

- медицинское заключение о присвоении инвалидности ребенку

- справка с места учебы совершеннолетнего ребенка

- решение суда (для опекунов и попечителей)

Если обращающийся гражданин имеет несколько работодателей, то обратиться за вычетом он может только к одному из них. При смене места работы, следует предъявить новому работодателю справку по форме 2-НДФЛ.

Налогоплательщик, который не получал вычеты на протяжении года, имеет право обратиться в территориальную инспекцию ФНС РФ. При этом необходимо предоставить весь пакет документов, указанных выше, заполнить декларацию 3-НДФЛ и указать банковские реквизиты для получения удержанной суммы. Также для этого можно обратиться к своему работодателю.

Максимальные налоговые преференции получают родители многодетных семей и детей-инвалидов. При этом право на вычет имеет каждый родитель. Также государство предоставляет вычеты на затраты на лечение и образование несовершеннолетних детей.