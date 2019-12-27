Евгений Кандидатов о рынке Р2Р в Украине

16:30

Несмотря на быстро растущую популярность Р2Р, инвестируют в этот бизнес немногие

Тем не менее финансовый эксперт Евгений Анатольевич Кандидатов считает Р2Р весьма перспективным и сильно недооценённым, поскольку ещё не так много людей разбираются во всех тонкостях.

Что же должен знать инвестор, чтобы заинтересоваться этим сервисом? В чём суть, и почему стоит вкладывать деньги?

Бизнес Р2Р работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Естественно, что кредитор больше отдаёт предпочтение официальным организациям, фирмам и даже предпринимателям. Имея в распоряжении соответствующую документацию (декларации, отчётность и т. д.), проводится оценка эффективности их деятельности, позволяющая определить перспективность сотрудничества.

Большой опыт работы в бизнесе Р2Р позволил Евгению Кандидатову выделить четыре главных момента, которые могут помочь с выбором оптимального сервиса:

Оценка потенциального клиента. Вы должны иметь представление, как тот или иной сервис Р2Р оценивает репутацию и платёжеспособность заёмщика, имеются ли какие-нибудь гарантии. Вы сможете оценить, насколько профессионально сервис подходит к анализу потенциального клиента. Если у вас есть возможности и желание, вы можете самостоятельно оценить заёмщика.

Как подписываются документы и проводятся сделки. Этому достаточно важному моменту следует уделить особое внимание. Заёмщик должен использовать электронную цифровую подпись, а не ограничиваться кодом, полученным по смс-сообщению. Если возникнут проблемы, вы без особой сложности подтвердите заёмщика, не проводя дополнительную экспертизу и не обращаясь за помощью к сервису Р2Р.

Взыскание задолженности или коллекшн. Выясните, готов ли сервис помогать с проблемным заёмщиком или решать этот вопрос придётся самостоятельно. Досудебная работа должна быть выполнена площадкой Р2Р, затем передаётся профессиональным коллекторам.

Учёт сделок. В идеале, когда платежи, проценты, штрафы контролирует сервис, предоставляя возможность каждому инвестору иметь доступ ко всей платёжной информации в онлайн режиме. Вы должны иметь круглосуточный доступ к своим инвестициям.

Если вы успешно разобрались с этими моментами, тогда можете начинать инвестировать. По мнению Евгения Качалова, следует отдавать предпочтение более коротким проектам и не вкладывать в него весь свой бюджет или большую его часть. Наиболее оптимально, когда на проект выделяется на более 10 % инвестиционного бюджета. Такой подход обезопасит вас от неудачных сделок.