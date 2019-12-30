11:39

Недостаточно просто придумать уникальные обозначения для своей продукции

Основные сведения

Товарный знак - это специальное обозначение, которое необходимо для индивидуализации продукции. Визуально он выглядит как графический или текстовый объект. Его наносят на:

- поверхность товара;

- упаковку;

- рекламную продукцию.

Товарный знак - это "визитка" любого товара. Он должен быть узнаваемым, простым и оригинальным. Если ваша компания дорожит своей репутацией, то необходимо уделить ему особое внимание.

Для каких целей он предназначен?

Его необходимо использовать для того, чтобы покупатели могли легко отличить один товар от другого. Кроме того, он является своеобразным информационным сообщением для потребителей. Они становятся крайне образованными и знают, каким компаниям можно доверять. Престиж и гарантия качества - это то, за что покупатели готовы переплачивать.

Многие новые предприниматели планируют получить свидетельство на оформление и наименование своих товаров и услуг. В таком случае нужно знать, как проверить товарный знак.

Какими правами обладают правообладатели?

Они могут распоряжаться им, использовать его. Правообладатели имеют право запрещать задействовать ТЗ третьим лицам. Здесь речь идет о гражданском обороте и товарах, услугах, на которых используется данный товарный знак.

Как производится регистрация?

Недостаточно просто придумать уникальные обозначения для своей продукции. Необходимо еще и зарегистрировать их. Иначе ими смогут воспользоваться воспользоваться третьи лица. Государством признаются исключительные права на товарные знаки на основе полученного свидетельства. Для того, чтобы получить его, требуется обратиться в Роспатент. Вы можете отправиться туда самостоятельно или поручить данную задачу поверенному.

Преимущества регистрации

Свидетельство защищает владельца товарного знака. Им не смогу воспользоваться третьи лица. Кроме того, на ТЗ можно зарабатывать. К примеру, передавая права на него по лицензии. Также вы сможете расширять свой бизнес, продавая франшизы. Зарегистрированный компанией товарный знак зачастую является предметом продажи и залога.

ТЗ в России выдается на срок в 10 лет. Права на него можно продлить. Для этого необходимо подать заявление в Роспатент и заплатить пошлину. Вы можете делать так неограниченное количество раз. При этом, государственные инстанции имеют возможность аннулировать ваши права на товарный знак, если вы не используете его в течение 3 лет после регистрации.