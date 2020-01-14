Барцакин - из детского дома в нефтяной бизнес - возможно ли это?

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Барацакин быстро понял что сделки с недвижимостью приносят огромный доход, и серьезно взялся за дело

Принято считать, что в 90-е годы прошлого века бизнесмен непременно был связан с криминальными структурами, особенно, если он работал в нефтяной сфере. Биография Барцакина поражает невероятными взлетами и падениями, которые ему пришлось испытать на своем веку.

Жизнь не баловала маленького Вову, семья жила тяжело, денег не хватало, отношения между родителями сложно было назвать идеальными. Когда Владимиру исполнилось 10 лет, семья отказалась от него. Мальчик оказался на улице, ему пришлось ночевать где придется. Но одном из вокзалов ребенка подобрали цыгане, с которыми он прожил почти год. Мальчик прижился в таборе, он бойко торговал коврами, грамотная речь и тонкое понимание психологии помогали маленькому продавцу найти подход к самым разным покупателям. Однако со временем милиция обратила внимание на ребенка, и он оказался в детском доме в Башкирии, так как родители не захотели взять сына назад. Детский дом – не лучшее место для занятий бизнесом, однако становление личности будущего миллионера произошло именно там. Он развил в себе упорство, веру в собственные силы, умение настоять на своем. Знание жизни, полученное там, навсегда изменило маленького Володю. Его детство сложно назвать счастливым, но Владимир сумел сохранить в себе веру в добро и справедливость.

Выгоднее быть честным!

После службы в армии, полный надежд и планов Володя начал искать себя «на гражданке». Вместе с детдомовским товарищем он работал в магазине, где продавались бытовые электроприборы, мебель и предметы интерьера. Вскоре Барцакину и его другу удалось отложить первые 10 000 долларов, которые они решили выгодно вложить. Несмотря на крепкое сложение, армейскую закалку и не самое легкое детство, Барцакин не выбрал для себя криминальный бизнес, а предпочел вести дела честно. Он всегда понимал, что репутация честного человека в деловом мире стоит огромных денег. Поэтому все его инвестиции были честными и открытыми. Друзья приобрели комнату в коммунальной квартире, которая обошлась им в 3000 долларов. На оставшиеся деньги они купили однокомнатную квартиру. Эту квартиру с огромным удовольствием заняли соседи по коммуналке, которые обменяли свою комнатку на отдельную жилплощадь.

Таким образом компаньоны стали владельцами уже двухкомнатной квартиры. Им удалось продать недвижимость за 25 000 долларов.

Барацакин очень быстро понял, что сделки с недвижимостью приносят огромный доход, и серьезно взялся за дело. Вскоре его компания стала одной из ведущих на рынке недвижимости.

Нефтяной бизнес и «Норси-Ойл»

Вскоре Барцакин сделался заметным участником рынка недвижимости, и ему стало скучно совершать однообразные сделки. Хотелось иметь разные сферы вложения, поэтому предприниматель решил попробовать себя в нефтяном бизнесе. Нефтепереработка показалась Владимиру наиболее выгодной сферой, и он принял решение стать одним из участников этого непростого бизнеса. Здесь молодому бизнесмену понадобился опыт, приобретенный в башкирском детском доме. Надеяться можно было только на себя, ведь размах бизнеса и огромные суммы, на которые совершались сделки, привлекали внимание нечистоплотных людей самого разного уровня.

Хотя внешне бизнес выглядит очень просто: сырая нефть отправляется на переработку, а затем перекачивается клиентам, но вскоре доход компании увеличился настолько, что от слишком успешного бизнесмена попытались избавиться.

Барцакин работал с компанией «Норси-Ойл», которая была создана в 1995 году. После того, как «Норси-Ойл» отказалась платить за перекаченную ей нефть, Барцакин подал на нее в суд. Долг составлял около 25 миллионов долларов, даже для нефтяного бизнеса это была огромная сумма. Барцакин уверен, что это вина Бориса Немцова, лоббировавшего интересы компании.

Всё сначала

Выиграв суд против нечистоплотного должника, Владимир был уверен, что все позади. Но его бывшие контрагенты не планировали так легко отступать. Сумма была достаточно большой, чтобы не выбирать средства.

В квартире бизнесмена произошел обыск, во время которого следователя интересовали документы, связанные с «Норси-Ойл». Хотя с его слов при обыске не нашлось ничего подозрительного или незаконного, Барцакина отправили в тюрьму, где он просидел почти год. В тюрьме Владимиру неоднократно предлагали свободу в обмен на лояльность по отношению к бывшему контрагенту. Достаточно было простить долг «Норси-Ойл», чтобы моментально оказаться на свободе. Барцакину постоянно угрожали, ему обещали проблемы, в том числе и с законом. На удачливого предпринимателя пытались повесить громкое убийство одной из московских чиновниц. В конце концов Владимир Барцакин решил подписать мировую, так как понял, что, продолжая упорствовать, он может лишиться не только денег, но и жизни.

Потеряв все, что он заработал, Владимир переезжает на Урал, где решает подняться снова и доказать, что упорный человек способен совершить настоящие чудеса.