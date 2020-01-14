Евгений Кандидатов стал лучшим финансовым экспертом 2019 года

20:37

На днях проходило празднование Всемирного дня экономии, на котором были отмечены ведущие эксперты и лидеры в финансово-экономической сфере

В роли организаторов выступили Национальный банк Украины и Университет банковского дела. Участников мероприятия оценивали по значительному вкладу в экономику Украины. Также принималось во внимание высокий уровень профессионализма в финансово-экономическом секторе и эффективная просветительская деятельность, повышающая финансовую грамотность населения

Благодаря большому вкладу в развитие финансового сектора Украины Евгений Анатольевич Кандидатов получил звание «Лучший финансовый эксперт 2019». Он обладает международным опытом работы на рынке Р2Р и широкими познаниями в сегменте современного инвестирования, что позволило ему реализовать новые подходы в кредитовании и внедрить рациональный менеджмент в бизнес.

Кроме того, Евгений Кандидатов занимается и нормотворческой деятельностью, помогая регулятору подготавливать законодательную базу. Видение финансово-экономических процессов изнутри, с практической стороны, позволяет видеть пути развития бизнеса, корректировать их и делать более эффективными.

Евгений Кандидатов считает, что банки – это пережиток прошлого, и будущее – это облачные решения. Клиенты будут обеспечены круглосуточным доступом к своему бизнесу и смогут осуществлять различные финансовые операции, независимо от того, где они находятся.

По сложившейся традиции Всемирный день экономии отмечают 31 октября. Праздновать этот день решили 95 лет назад на Международном банковском конгрессе, проходившем в итальянском городе Милан. Участники конгресса предложили считать 31 октября Всемирным днём сбережений. Однако трактовка этой идеи была намного шире. Человек должен не только бережно относиться к деньгам, но и к своему времени, здоровью и окружающей среде. В 89 году прошлого столетия ООН выпустила официальную директиву относительно Всемирного дня экономии. Эта идея заложила основу новому направлению в бизнесе, получившее название «бережливый менеджмент». Суть сводится к тому, чтобы быстро протестировать идею и выбрать соответствующую бизнес-модель. За счёт бережливого производства, развития клиентской базы, гибкой методологии ведение и развитие бизнеса происходит быстрыми темпами и с минимальными затратами.

Большинство людей со словом «сбережения» ассоциируют прежде всего денежные средства. Как объясняет Евгений Кандидатов, беречь надо не только деньги, но и своё здоровье, личные вещи, окружающую среду и природные ресурсы, которые небезграничны, ведь восполнить их уже не получится или это будет очень трудно.