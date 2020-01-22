Льготы для инвалидов на 2020 год

19:25

В 2020 году инвалиды продолжат получать государственные пособия и льготы

Последние распространяются на многие сферы жизни: транспорт, жилье, медицину, труд, образование. В этом году действует и дальше программа «Доступная среда», которая заботится об интеграции инвалидов в общество. Ее задача состоит в обеспечении соблюдения прав и свобод инвалидов, предоставлении им социальных услуг и доступа к госучреждениям, прохождению реабилитации и поиску работы.

Какие положены льготы инвалидам в 2020 году

Гражданам России, которые получили инвалидность, полагаются льготы, представлены в перечне ниже.

Медицинские. В зависимости от группы инвалидности, медицинское обслуживание предоставляется бесплатно или со скидкой 50%. Сюда входит выдача лекарств, протезов, колясок, ортопедической обуви и других приспособлений для жизнедеятельности и реабилитации больного. Кроме того, медицинские льготы распространяются на мероприятия по реабилитации, диагностике и лечению.

Транспортные. Инвалиды бесплатно пользуются общественным городским транспортом, пригородными железнодорожными поездами, парковкой. В некоторых случаях могут получить от государства транспортное средство.

Социальные. Предусматривают бесплатную поездку в санаторий один раз в год, протезирование зубов один раз в 5 лет, юридические консультации, уход на дому. Часть этих льгот можно получить в денежном выражении.

Налоговые. Инвалиды, а также лица, присматривающие за детьми-инвалидами, могут рассчитывать на снижение или отсутствие имущественного, транспортного и земельного налогов.

Жилищные. Оплата только половины коммунальных услуг и скидка до 50% на капитальный ремонт дома. Инвалидам также, может предоставляться социальное жилье с площадью до 2-х раз больше нормы для здорового человека. Они вне очереди получают участки для строительства жилья, гаража и ведения садоводства.

Трудовые. Сокращение рабочего времени и увеличение продолжительности отпуска. Инвалиды 1-й и 2-й группы имеют 35-часовую неделю, при этом получают стандартную оплату труда. Сверхурочные, ночные смены и командировки — только с согласия работника. В зависимости от количества сотрудников на предприятии, для инвалидов предусмотрена квота 3-4%.

Образовательные. Детям-инвалидам, которые решили учиться на равных с остальными детьми в общеобразовательных школах, полагается ассистент. Он сопровождает ребенка и помогает ему придерживаться рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-инвалиды при успешной сдаче вступительных экзаменов поступают на бюджет вне конкурса. Уже будучи студентами, они могут получать повышенную стипендию.

В зависимости от того, какая у человека группа, все льготы предоставляются бесплатно или с определенными ограничениями. Кроме этого, каждый инвалид получает денежное пособие от государства. Однако многим не хватает этих средств и они используют сервисы типа Creditura.

Какие льготы отменят в 2020 году

Хотя отмен льгот для инвалидов не предусмотрено, общественность настороженно относится к новому приказу Министерства труда и соцзащиты №585н. Согласно ему, меняются критерии присвоения инвалидности. Из положительного, выделим разные критерии для детей и лиц старше 18 лет, а также расширенный список заболеваний.

Но, в связи с новыми изменениями будут пересматриваться все ранее присвоенные инвалидности 2-й и 3-й группы, и некоторые опасаются потерять их. В Минтруда прогнозируют, что в 2020 году будет 11,4 млн инвалидов, а в 2021 году – 11,3 млн. Это свидетельствует о 300 000-м уменьшении, по сравнению с 2019 годом, в котором насчитывалось 11,6 млн.

Какие будут изменения в 2020 году

Изучая, какие предусмотрены льготы в 2020 году, хочется отметить расширение числа людей, на которых распространяются льготы. В этом году их получат те, кто утратил здоровье в результате участия в контртеррористических операциях 1999 года в Дагестане.

С 1 января решения психолого-медико-педагогической комиссии должны выполняться родителями в обязательном порядке. Ранее они носили лишь рекомендательный характер.

В 2020 году увеличится финансирование программы «Доступная среда» и ежемесячная выплата безработным трудоспособным родителям детей-инвалидов. В начале прошлого года ежемесячная выплата была 5 500 рублей, а теперь составляет 10 000 рублей.

Первого февраля пройдет индексация ежемесячных денежных выплат: они увеличатся на 3,8%.

Приведенный перечень льгот для инвалидов может расширяться региональными властями в зависимости от бюджета региона.