Рассказываем про государственную регистрацию продукции

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Подтвердить соответствие продукции всем санитарно-гигиеническим нормам, которые действую на территории Таможенного союза, может только процедура государственной регистрации продукции

По результатам прохождения этой процедуры производитель получает свидетельство о государственной регистрации.

Кто проводит государственную регистрацию продукции, и с какой периодичностью

Государственная регистрация продукции проводится только Роспотребнадзором. Продукция регистрируется единожды, поэтому не стоит беспокоиться о повторном ее прохождении. Срок действия сертификата – бессрочный.

В среднем процедура прохождения государственной регистрации продукции длится от 3 до 4 недель.

Какую продукцию необходимо сертифицировать

Под обязательную процедуру государственной регистрации попадает 12 видов продукции:

- оборудование, при помощи которого очищают и подготавливают водоснабжение;

- продукция, в состав которой входят радиоактивные компоненты;

- товары, контактирующие с продуктами питания;

- биологически активные добавки (БАД);

- строительные и полимеросодержащие материалы;

- лакокрасочные материалы;

- санитарно-гигиенические товары;

- товары для детей;

- косметика;

- продукты питания;

- бытовая химия;

- прочая химия.

Как проходит процедура сертификации продукции

Чтобы получить свидетельство о государственной регистрации производителю необходимо:

1. Подготовить комплект документов согласно требованиям Таможенного союза.

2. Передать образец продукции для лабораторных испытаний. Образцы для испытания отбираются и исследуются согласно прописанной методике.

3. Передать врачу Роспотребнадзора протокол результатов испытаний и остальные документы для принятия решения.

4. В случае положительного экспертного заключения получить сертификат.

Какие документы необходимо предоставить в Роспотребнадзор

Для каждого вида продукции подбирается определенный комплект документов, который зависит от раздела, в который попадает такая продукция. Является ли производитель резидентом Таможенного союза, также влияет на комплектность пакета документов.

Требования, предъявляемые к пакету документов, едины для всех производителей. Они указаны в технических регламентах Таможенного союза.

Как проверить законность сертификации продукции

Узнать легитимный ли сертификат государственной продукции можно в любой удобный момент, для этого необходимо проверить наличие такого документа в общем реестре Роспотребнадзора на официальном сайте органа.