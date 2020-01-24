Рассказываем про государственную регистрацию продукции
По результатам прохождения этой процедуры производитель получает свидетельство о государственной регистрации.
Кто проводит государственную регистрацию продукции, и с какой периодичностью
Государственная регистрация продукции проводится только Роспотребнадзором. Продукция регистрируется единожды, поэтому не стоит беспокоиться о повторном ее прохождении. Срок действия сертификата – бессрочный.
В среднем процедура прохождения государственной регистрации продукции длится от 3 до 4 недель.
Какую продукцию необходимо сертифицировать
Под обязательную процедуру государственной регистрации попадает 12 видов продукции:
- оборудование, при помощи которого очищают и подготавливают водоснабжение;
- продукция, в состав которой входят радиоактивные компоненты;
- товары, контактирующие с продуктами питания;
- биологически активные добавки (БАД);
- строительные и полимеросодержащие материалы;
- лакокрасочные материалы;
- санитарно-гигиенические товары;
- товары для детей;
- косметика;
- продукты питания;
- бытовая химия;
- прочая химия.
Как проходит процедура сертификации продукции
Чтобы получить свидетельство о государственной регистрации производителю необходимо:
1. Подготовить комплект документов согласно требованиям Таможенного союза.
2. Передать образец продукции для лабораторных испытаний. Образцы для испытания отбираются и исследуются согласно прописанной методике.
3. Передать врачу Роспотребнадзора протокол результатов испытаний и остальные документы для принятия решения.
4. В случае положительного экспертного заключения получить сертификат.
Какие документы необходимо предоставить в Роспотребнадзор
Для каждого вида продукции подбирается определенный комплект документов, который зависит от раздела, в который попадает такая продукция. Является ли производитель резидентом Таможенного союза, также влияет на комплектность пакета документов.
Требования, предъявляемые к пакету документов, едины для всех производителей. Они указаны в технических регламентах Таможенного союза.
Как проверить законность сертификации продукции
Узнать легитимный ли сертификат государственной продукции можно в любой удобный момент, для этого необходимо проверить наличие такого документа в общем реестре Роспотребнадзора на официальном сайте органа.