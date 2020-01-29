Коммерческое использование 3d-анимации

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Первые ассоциации, возникающие при прочтении фразы "3Д анимация", как правило, связаны с чем-то очень дорогим и масштабным

Оно и понятно - в кино ходят многие, да и сложно в наше время не замечать рекламы блокбастеров ценой в сотни миллионов долларов и сборами, переваливающими за миллиард.

Тем не менее, среднестатистическая студия 3d-анимации занимается отнюдь не прорисовкой мордочки очередного милого персонажа для студии "Дисней", а делами куда более прозаичными. Но от этого не менее важными.

Кто заказывает услуги студий 3d-анимации?

Визуализация путем создания объемной картинки на компьютере востребована в самых разных сферах деятельности от архитектуры до авиа- и судостроения. Новые стандарты проектирования подразумевают создания чертежей 3D. А как работают механизмы лучше показывать при помощи анимации. Также визуализацию и анимацию 3D могут использовать

- архитекторы;

- ландшафтные дизайнеры;

- дизайнеры;

- рекламные агентства.

В общем, представители любой из сфер деятельности, в которой преимущества макета проще показать, чем рассказать.

Разница между визуализацией 3D и анимацией 3D

Визуализация подразумевает создание статичной картинки. Иногда такая картинка состоит из "блоков", которые можно передвигать по желанию оператора. Такой способ визуализации пришелся по нраву дизайнерам интерьеров. Можно предложить клиенту самому решить куда подвинуть шкаф, а куда поставить плиту.

Анимация 3D - это полноценный мультипликационный ролик. Который может преследовать сугубо технические цели, например, визуализация процесса работы какого-нибудь инженерного узла. А может - презентационные.

То есть, красивая картинка должна привлекать внимание. Архитектору, показывающему свой проект важно произвести нужное впечатление. И виртуальная прогулка по пока еще виртуальному объекту вполне может ему в этом помочь.

Анимированные ролики: для презентаций, рекламы и не только

При помощи анимированных роликов можно сделать презентацию какого угодно товара или услуги. Кроме того, анимационный фильм - это прежде всего анимационный фильм, то есть, сюжет не обязательно должен выстраиваться вокруг конкретного проекта.

Можно заказать ролик-презентацию компании. При этом, не обязательно делать его очень серьезным. В принципе, студии 3D анимации могут создать персонажа "с нуля". Разумеется, такие проекты будут стоить дороже, чем стандартные. Стоимость которых, как правило, определяется посекундно.

Стоимость секунды видео зависит от уровня графики, сложности взаимодействия персонажей, объектов, музыкального оформления.

источник: https://dream-3d.ru/