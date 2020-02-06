22:10

Смерть родственника или близкого человека – большое горе. Приходит растерянность, отрицание происходящего, а главное – неожиданность от случившегося

В таких условиях нет сил заниматься похоронами, хочется проститься с покойным, уделить время семье.

Правильное решение – обратиться за помощью к профессионалам. Они возьмут на себя все хлопоты по организации прощальной церемонии. Специалисты ООО «Похоронная служба Ритуал» обладают большим опытом и знаниями в похоронной сфере. Вы не останетесь с горем наедине. Эксперты помогут достойно провести вашего родственника в последний путь.

Расценки на похоронные услуги

Организация похорон в Беларуси стоит денег. Их стоимость зависит от цен, которые установлены в ритуальном бизнесе. Ритуал.бел предлагает разные пакеты услуг, где средний обходится клиентам в 850 рублей. Напомним, что в течение 2019 года размер госпособия на похороны не опускался ниже 950 рублей.

Вывод простой. Фирма не завышает свой прайс. Предлагает услуги по демократичным ценам. Ниже, чем выплаты на погребение, которые гарантируют гражданам Республики Беларусь.

К популярным услугам, которые чаще всего заказывают в похоронной среде, можно отнести:

- VIP и социальные похороны.

- Аренда транспорта.

- Вызов персонального ритуального агента.

- Услуги водителей и носильщиков гроба.

- Перевозка тела на кладбище, в морг.

- Эксгумация тела, перезахоронение на новом кладбище.

- Услуги крематория.

- Создание индивидуального колумбария, поиск ячейки в колумбарии.

- Гражданская панихида, отпевание.

- Захоронение урны с прахом.

- Религиозный обряд для прощания с усопшим и пр.

Дополнительно компания оказывает помощь при оформлении пособия от государства, во время организации бесплатного погребения в Минске.

Высокое качества сервиса

Качественный уровень погребальных услуг в похоронном бюро определяется за счет ряда факторов. Похоронный дом Ритуал.бел располагает штатом ответственных, надежных и опытных специалистов. Они владеют актуальной проверенной информацией об условиях и свободных местах для погребения умерших на действующих кладбищах столицы РБ.

В распоряжении бюро большой парк специализированного транспорта. Компания заключила договора с производителями ритуальных товаров. Поэтому всю сертифицированную продукцию получают напрямую, минуя посредников. Это позволило поставить минимальные наценки на закупочные цены.

Организация обеспечивает комплексные планы погребения жителей Беларуси «под ключ». В распоряжении клиентов пакет «Бюджетный» за 690 рублей, «Стандартный» за 880 рублей и «Расширенный» по 1 395 рублей. Они позволяют заказчику выбрать оптимальный вариант в зависимости от своих требований и бюджета.