00:38

Обычно ни одна торговая компания, которая ведет бизнес со странами Европы, не пытается своими силами заниматься перевозками грузов

Это хлопотно, дорого и долго, а потому, чтобы бизнес шел максимально гладко, и было как можно меньше рисков его ведения, перевозки перепоручают подрядчикам. Если найти надежного исполнителя, то можно и вовсе забыть о проблемах, связанных с нехваткой товаров, несвоевременными поставками, потерями в пути, порчей имущества и так далее.

Какие особенности перевозок из Европы в Россию?

Если вам нужно привезти товар из другой страны, учитывайте следующие пункты:

1. Необходимость понимать маршрут и составлять оптимальные варианты передвижения. Естественно, сделать это своими силами не получится, а потому бизнес обращается за помощью в различные компании, например, в yocargo.ru (главное, чтобы компания уже не первый год занималась логистикой и доставками грузов).

2. Кто будет заниматься сопровождением и оформлением документации. Несмотря на то, что со стороны кажется совсем не проблематичным везти такие товарные категории как одежду или обувь, есть ситуации, когда товар могут «развернуть» обратно, не пропустить или же потребовать на него документы, которых не окажется при попытке перевозки через границу. В итоге бизнес может потерпеть серьезные убытки. И это не говоря про перевозки таких товаров как косметика, продукты питания, различные препараты для красоты и молодости и прочие товарные категории, на провоз которых нужно больше документов.

3. Где товар будет храниться в Европе. Есть ситуации, когда продукция может долго «путешествовать» по странам Европы, пока не прибудет на границу с Россией. И во время такого маршрута также должны соблюдаться условия хранения, температурный режим и так далее. Поэтому случается и такое, что нужно искать склады в Европе.

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что везти товары из Европы в Россию не так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть масса нюансов, начиная от стоимости растаможки и доставки и заканчивая правильным оформлением документов без которых товар просто могут не пропустить через границу.

Если вам нужно что-то доставить из Европы, обращайтесь в компанию, готовую:

- заняться вашим вопросом, если вес товара составляет от 25 кг или же от 500 евро;

- оформить страховку и сопровождение груза «от двери до двери»;

- помочь с быстрым таможенным оформлением.

К счастью, если вы обратитесь к профильным специалистам, они оперативно отреагируют на ваш запрос и нужный груз окажется у вас совсем скоро.