Разбираемся: Офшоры от А до Я

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Офшорные компании пользуются большой популярностью во всем мире

Их главным преимуществом является не только освобождение от налогов, но и гарантия конфиденциальности деятельности.

Оптимальным решением для бизнеса является покупка готового офшора.

Что главное при покупке готовой офшорной компании

Перед покупкой готовой офшорной компании следует определиться с:

- юрисдикцией, в которой будет осуществлена покупка;

- партнёрами, с которыми необходимо будет сотрудничать;

- банком, который будет осуществлять обслуживание;

- видом платежной системы.

Приобретая офшорную компанию с открытым счетом, следует очень тщательно проверить ее, что бы исключить покупку бизнеса с долгами или другими проблемами, приобретенными с ранее осуществляемой деятельностью. Поэтому, лучше отдавать предпочтение компаниям без открытых счетов, их не сложно открыть самостоятельно.

Законны ли офшоры

Несмотря на то, что многие связывают ведение оффшорной деятельности с отмывкой денег и уклонением от налогов, она полностью законна. Как утверждают независимые эксперты с Investmakler - главное, чтобы структура оффшорной модели соответствовала и не нарушала требований международного законодательства.

Где следует покупать офшор

Зачастую продают офшорные компании небольшие острова, поскольку основным видом их деятельности является содействие в совершении международного бизнеса. Эти острова вынуждены мириться с давлением со стороны ЕС и ОЭСР и подстраиваться под ситуацию, что бы не попадать под их санкции. Тогда они переходят с офшорных в миндшорные. Такие компании работают исключительно с крупными инвесторами и большими капиталовложениями. На самом деле "офшорами" в широком понимании являются многие страны в мире, от Кипра до ОАЭ (подробнее: https://investmakler.com/uslugi/registratsiya-kompaniy-v-oae-otkryt-schet-v-oae/ )

Какие главные преимущества офшорной компании

Офшорная компания, которая имеет надежный счет в престижном и стабильном банке, поможет не только во много приумножить имеющийся капитал, но и сохранить его. Идеальным вариантом будет открытие нескольких счетов в различных банках. Таким образом можно обеспечить легкий и быстрый доступ к своим сбережениям в любой момент.

Как зарегистрировать офшор

Безоблачное функционирование офшорной компании обеспечит ее корректная регистрация. Для этого необходимо строго выполнять правила economic substance, соблюдение которых поможет избежать получения клейма «подставной компании». Игнорирование правил не только негативно скажется на деятельности бизнеса, но и может поставить под угрозу его существование.

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