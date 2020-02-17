Viva Деньги - как быстро решить финансовые вопросы дистанционно?

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Несмотря на то, что инновационные технологии повсеместно входят в нашу жизнь, многим все еще чужды услуги, предлагающиеся через интернет

Особенно, когда сервис касается финансовых отношений. Например, сегодня активно работают многочисленные микрокредитные компании, которые позволяют оформить небольшой заем удаленно. Все еще не слышали об этом?! Тогда узнайте, как срочно получить деньги, не вставая из своего любимого кресла прямо сейчас.

Преимущества МФО перед банками

Наверняка многие ответят, что все денежные сделки в онлайн пространстве – это рискованно и все-таки легче пойти за ссудой в банк. Однако спешим развеять этот миф на примере одного из самых популярных микрофинансовых сервисов «Viva Деньги», чьими постоянными клиентами являются тысячи наших граждан по всей стране.

И так, в «Viva Деньги» можно оформить заем удаленно или получить его в одном из филиалов компании. Официальный сайт решает вопросы финансирования в любое время суток, чего сегодня не готов предложить ни один банк РФ. Портал оснащен многоступенчатыми системами защиты от утечки информации. Клиенту достаточно озаботиться наличием любого гаджета для выхода в интернет и паспортом, чтобы заполнить анкету и отправить ее на рассмотрение. Отсюда еще один плюс – «VivaДеньги» дает ответ в течение 15 минут, а в последующие разы это время будет сокращено до пары минут. Смогут ли в банках предложить такую скорость обслуживания? Вряд ли – иногда банковским специалистам требуется до нескольких суток, чтобы принять решение, при этом клиент предварительно обязан предоставить целый пакет документов.

МФО не требуют залогов, поручителей и кристально чистой кредитной истории. «Viva Деньги» охотно сотрудничает с теми, кому неоднократно отказали банки по причине отсутствия официального дохода или плохой КИ.

Как получить и погасить заем в Viva Деньги?

Данная организация озаботилась тем, чтобы сделать свой сервис одинаково удобным для всех клиентов. Деньги можно получить на карту или в офисе, уже в течение 1 часа.

Погашение доступно в любое удобное время посредством личного кабинета на официальном сайте (оплата происходит картой). Также погасить долг можно в отделениях кредитной организации или через точки обслуживания партнеров – Кари, Билайн, Мегафон, Золотая Корона. Допускается воспользоваться терминалами МКБ, Форвард Мобайл или отделениями Сбербанка.

Кредитор позволяет производить досрочное погашение задолженности (полностью или частично) любым из выше предложенных способов.