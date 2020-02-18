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На что нужно обратить внимание при выборе микрофинансовой компании?

12:22 18.02.2020

Займы до зарплаты востребованы у многих граждан нашей страны 

Их предоставляет большое количество организаций, как крупных, так и небольших. Заемщику, особенно неопытному, часто сложно в них разобраться и выбрать предложение, которое будет для него наиболее удобным. Далее мы расскажем о том, на что нужно обратить внимание при обращении в МФО.

Фото с сайта Pixabay.com

Первое, что необходимо учесть — это надежность компании. Для этого необходимо проверить наличие у нее записи в реестре МФО Центробанка и членство в саморегулируемой организации. Без них компания не имеет права выдавать займы. Проверьте общие условия договора, правила предоставления займов и другие документы. Уточните, нет ли в них скрытых условий и комиссий.

Далее изучите условия займов — суммы, сроки, процентные ставки и другие. Ставка не должна превышать 1% в день — установленный Центробанком максимум. Обратите внимание на требования к заемщику, условия погашения, в том числе досрочного, и штрафные санкции за просрочку. Компаний, которые требуют предоплату за выдачу займа, стоит избегать — по такой схеме часто работают мошенники.

Также стоит ознакомиться с отзывами тех, кто уже брал займы в интересующей вас компании. Из них вы сможете узнать как о ее достоинствах, так и о возможных подводных камнях. С отзывами, как положительными, так и отрицательными, нужно быть осторожным: они часто могут быть заказными.

Узнать о надежных микрофинансовых организациях подробнее заемщикам помогут специализированные сайты — финансовые агрегаторы. На них вы сможете ознакомится с условиями крупных МФО, изучить их документы и прочитать отзывы других заемщиков. Подобный сервис поможет вам сравнить разные предложения между собой и выбрать подходящее.

Напоследок напомним, что при обращении за микрозаймом не стоит забывать и о собственной ответственности. Внимательно изучайте договор займа, заранее планируйте погашение долга и не берите заем, который вы не сможете вернуть вовремя. Тогда этот финансовый инструмент не станет проблемой для вас и вашей кредитной истории.

Источник: #ВсеЗаймыОнлайн
 

Темы: Личные финансы, Экономика
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